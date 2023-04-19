Путин рассказал, что его удивило во время поездки в Херсонскую область и ЛНР

Владимир Владимирович поделился впечатлениями от поездки в новые регионы Фото: REUTERS

В среду Владимир Путин провел совещание с правительством. В самом начале президент упомянул программу экономического возрождения новых регионов.

- Программа полностью согласована, - отрапортовал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Глава страны тут же обратил внимание, что без вливаний из федерального бюджета местные власти с задачей не справятся.

- И прошу никого не устраняться от решения этих задач, даже если формально они не входят в прямую вашу компетенцию: всё равно ваша ответственность является определяющей, - добавил российский лидер.

Потом Владимир Владимирович поделился впечатлениями от поездки в новые регионы. И хоть основное расстояние он преодолел на вертолете, даже небольшой поездки на машине хватило, чтобы оценить местные дороги.

Больше всего президента возмутил пункт пропуска на въезде в город.

- Там не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно. Во-первых, узко всё, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает. Потому что часть транспорта, спецтранспорт, легковые машины идут именно в объезд от основного пункта пропуска, - отметил глава страны.

Путин тут же поручил Хуснуллину оперативноhttps://www.kp.ru/online/news/5234120/ отремонтировать дорогу. Еще он распорядился заняться пропускной способностью досмотровых пунктов. Потому что везде дороги пустые, а на КПП вечные пробки.

- Мы эту тему хорошо знаем, мы на самом деле пропускную способность части пунктов увеличили с погранслужбой в шесть-восемь раз, но этого всё равно недостаточно, - сказал Хуснуллин.

- Не знаю, где вы там в шесть раз увеличили, что же там было-то? Ничего там от большого увеличения не очень заметил, - тут же ответил российский лидер.

Ну и еще Путин удивился большому количеству «стареньких «Жигулей».

- Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные. Парк автомобилей сразу наводит на определенные мысли… А уровень цен выше даже, чем в Ростовской области. Но есть вещи, которые точно можно сделать оперативно: поддержать сельхозпроизводителей, расширить возможности переработки сельхозпродукции на месте, создать там базы хранения для производимых на этих территориях товаров... Они дадут возможность в осенне-зимний период поставлять в другие регионы, получая соответствующую денежку за это и поднимая уровень жизни местных граждан, - отметил президент.

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