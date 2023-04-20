Минобороны России выпустило рекламный ролик, в котором объяснило преимущество службы в армии по контракту

Красочный и кинематографичный видеоряд под мощную музыку рассказывает о преимуществах контрактной воинской службы Фото: скриншот видео

Министерство обороны России выпустило рекламный ролик, посвящённый службе в российской армии по контракту. Красочный и кинематографичный видеоряд под мощную музыку рассказывает о преимуществах контрактной воинской службы, и задаёт ряд вопросов, на которые каждый мужчина отвечает для себя с течением жизни.

Например, в ролике затрагивается экзистенциальная тема - далеко не все мужчины мечтали в детстве быть охранниками в продуктовых магазинах, водителями в такси или тренерами в фитнес-центрах, и в качестве альтернативы им предлагается по-настоящему мужественная профессия военнослужащего, которая к тому же несёт в себе хороший достаток для самого мужчины и членов его семьи.

Так, согласно ролику Минобороны, каждый кто поступит на военную службу по контракту будет получать ежемесячную заработную плату в размере от 204 тыс. рублей.