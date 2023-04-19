Росавиация приостановила разрешение на полеты авиакомпании Royal Flight

Royal Flight в 2021 году занимала 13 место среди российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатанта (разрешения на полеты) авиакомпании Royal Flight. Как следует из информации на сайте ведомства, по просьбе самого перевозчика. Royal Flight первой в России еще в марте 2022 года прекратила полеты из-за санкций. И теперь фактически признается, что авиакомпанию пора закрывать.

Это первый случай, когда речь может идти о закрытии из-за санкций хоть и чартерной, но не самой маленькой пассажирской авиакомпании, знакомой российским любителям теплых курортов. До весны 2022 года Royal Flight возила туристов — в основном клиентов туроператоров Coral Travel и Summar - на Кубу, в Доминикану, Эмираты, Египет, Турцию.

В 2022 году Росавиация уже аннулировала или приостановила сертификаты эксплуатанта у пяти авиакомпаний. Но это были только грузовые и вертолетные компании, а также так и не взлетевший «Быстролет» (был такой проект нового авиаперевозчика). А Royal Flight в 2021 году занимала 13 место среди российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок (1,5 млн человек в год). Для сведения, всего у нас авиаперевозчиков — более сотни (включая мелкие региональные и грузовые).

В марте 2022 года Royal Flight потеряла 11 из 13 своих самолетов. Они были арестованы в зарубежных аэропортах по требованию лизингодателей — реальных владельцев самолетов, которые передали лайнеры в аренду российскому перевозчику. На этих бортах предполагалось вернуть домой застрявших за границей отпускников. Такие рейсы особым образом согласовываются между странами, поэтому подвоха никто не ждал. Сейчас, как следует из данных реестра Росавиации, у компании остаются два «Боинга». Как поясняют эксперты, маловато будет, чтоб организовать летную программу хотя бы на российские курорты без нарушения федеральных авиационных правил (требуется, как минимум, еще один борт).

Авиакомпания уже несколько раз опровергала свою кончину. Но официальный сайт у нее не работает, последняя записи на странице во ВКонтакте — от 9 марта 2022 года. Приостановка сертификата предполагает, что его можно еще возобновить. Но аналитики прогнозируют, что компания уже вряд ли взлетит — непростое это дело в нынешней ситуации.

А главный вопрос, который волнует нас, пассажиров — а не могут ли в такой ситуации оказаться какие-то еще российские авиакомпании? Эксперты успокаивают: как минимум, у тех, которые летают регулярными рейсами, самолетов пока достаточно для того, чтобы благополучно продолжать работу хотя бы на внутренних рейсах.

Есть и международные рейсы, и здесь на помощь туристам готовы прийти еще и зарубежные перевозчики. Как следует из годового отчета «Аэрофлота», иностранные авиакомпании на рейсах из России и в Россию в 2022 году перевезли в два раза больше пассажиров, чем в 2021 году. В то время как у российских авиакомпаний международный пассажиропоток на четверть упал. Особенно нарастили свое присутствие в России Turkish Airlines и Emirates.