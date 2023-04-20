Ирина Дубцова появилась в образе Аллы Пугачевой на вечеринке премии телеканала RU.TV

Ирина Дубцова

В Balzi Rossi прошла вечеринка, посвященная грядущей Церемонии вручения премии телеканала RU.TV.

Первым ведущий вечера Иван Чуйков пригласил на сцену главного редактора RU.TV, генерального продюсера Михаила Богомолова.

- Премия этого года посвящена тому, что объединяет всех нас. Это наш российский дух, наша сплоченность, это все те люди, кто несмотря ни на что, выбрал нашу страну и готов поддержать нас в любой ситуации, что бы ни случилось. Некоторые задаются вопросом, а нет ли у нас дефицита артистов? Отвечаю – нет. Слоган премии в этом году «Все звезды с нами». На сцене появится более пятидесяти артистов: от 13-летней Миланы Хаметовой до Григория Лепса, недавно отметившего 60-летний юбилей, - рассказал Михаил Богомолов.

В числе гостей вечеринки была замечена 41-летняя Ирина Дубцова.

Ирина Дубцова

Репортеры с трудом признали артистку в новом имидже.

Поначалу многие подумали, что в зал вошла Алла Пугачева, поскольку Ирина полностью скопировала сценический образ своей коллеги: черный костюм, мешковатый плащ и пышные локоны.

- В таком образе Пугачева выступала в 2010-2015 годах,- объясняет KP.RU стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич. -Правда у Ирины нарощенные локоны, а Алла Борисовна носила парики.

Почему Пугачева не показывала свои настоящие волосы? Парики были удобны. Любые гастроли сопряжены с путешествиями, переездами, гостиницами, самолётами и т.д. Не всегда после дороги мы свежо выглядим. Для того чтобы выглядеть хорошо и опрятно, Пугачёвой просто надо было надеть красивый парик, который уже держал форму. На «Мосфильме» были очень хорошие мастера, которые умели делать красивые парики. А сейчас, как видите, на эстраде новая мода - нарощенные пряди, которые придают объем причёске артистов. Но у Ирины тут наращивание по всей длине. И видимо, из-за пышной причёски и серебристого пайеточного балахона певица стала копией Пугачёвой. Ирина весьма эффектная дама, талантливая певица и автор. На мой взгляд, Дубцовой надо подчёркивать в нарядах линию талии и не прятать лицо за волосами и массивными очками. Ирина - красивая женщина, ей надо смело показывать свою индивидуальность, - считает стилист Ирина Ковалевич.

Стилист Ирина Ковалевич

Напомним: премия телеканала RU.TV состоится 23 мая в Крокусе. На церемонии будет весь топ российской эстрады, кроме Аллы Пугачёвой, которая по-прежнему находится с семьей в Израиле.