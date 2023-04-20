Обнаружен тайник НАТО со взрывчаткой, которую могли использовать против Владлена Татарского

В Запорожской области России сотрудники Росгвардии обнаружили более 35 килограммов взрывчатки, что используется для проведения терактов и диверсий.

«Тайник с крупной партией взрывчатых веществ обнаружили бойцы одного из подразделений специального назначения войск национальной гвардии, выполняющие служебно-боевые задачи СВО в Запорожской области», - прокомментировали кадры в Росгвардии.

На оперативном видео можно увидеть, что 35 килограммов взрывчатки было расфасовано по брикетам. Каждый промаркирован этикеткой с наименованием пластичной взрывчатки Семтекс -10.

Такую мощную взрывчатку используют диверсанты НАТО для совершения различных специальных операций. Она легче и мощнее обычной армейской. Но именно благодаря ее пластичности, диверсант может заполнить ей любые бытовые предметы. Чтобы довести до такого состояния пластичности тротил, его необходимо определенным образом специально готовить, но на это у диверсантов или террористов не всегда есть время и условия.

Именно такую взрывчатку могли использовать украинские агенты при покушении на Дарью Дугину и Владлена Татарского в Москве.

Известно, что Семтекс производится с 60 годов прошлого века в чешском городе Пардубице. В прошлом веке взрывчатка была одинакова интересна спецслужбам и террористам тем, что ее было сложно определить имеющимися приборами.

Но после ряда скандалов с утечкой взрывчатки с производства и ряде терактов с ее использованием, производителей обязали маркировать взрывчатку специальной добавкой, которая позволяет ее выявить по запаху. Также определенные добавки позволяют определить серию выпуска.

Из-за скандалов производство немаркированной взрывчатки Семтекс-10 было прекращено еще 90-х годах. А значит, есть вероятность, что спецслужбы смогут выяснить, откуда Семтекс-10 поступил на Украину…