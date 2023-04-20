Мир в шоке – над Киевом вспыхнуло небо. Что это было: НЛО, метеорит или случайно сбитый спутник США?

Падение неизвестного объекта осветило вечернее небо Киева. Фото: YouTube

Над причинами загадочных ярких вспышек в среду вечером над Киевом ломают голову обыватели и эксперты. Высказываются самые разные версии. О них обозреватель KP.RU поговорил с полковником запаса Главного штаба Воздушно-космических сил России, специалиста системы контроля космического пространства (СККП) Александром Волковым.

- Александр Николаевич, у вас есть догадки?

- Да, я много раз пересматривал эти видеокадры с яркими вспышками над Киевом. Говорил о них с коллегами. И что? Пока ни у кого, и у меня, в том числе, однозначных и окончательных выводов нет.

- И почему же?

- Да потому, что для каждой из версий не хватает пока убедительных доказательств.

- Какие же это версии и чего им не хватает? Давайте по порядку.

Версия 1: ЖЕЛЕЗЯКА NASA

- Одна из таких версий - уничтожение спутника NASA - Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Что значит "уничтожение"? По этому спутнику стреляли россияне или китайцы? Нет. Про украинцев я даже не говорю, - у них нет противоспутникового оружия. Да и зачем им "долбить" по спутнику своих хозяев? А если бы это делали мы или китайцы, то американские системы слежения за космосом это увидели, и сегодня бы Вашингтон орал на весь мир: "Нам объявили космическую войну!"

Зачем и Москве, и Пекину лишние неприятности, извините?

Эта версия отпадает.

Заходим с другой стороны — спутник США просто сошел с орбиты и сгорел по пути к Земле? Но NASA официально сообщает: аппарат RHESSI, который должен был упасть в ночь на 20 апреля, в момент вспышки над Киевом все еще был на орбите. Проехали.

Версия 2: БОЛВАНКА МАСКА

- Но есть еще предположение, что это свалился с орбиты или был сбит российской ракетой спутник Илона Маска. Его «Старлинк» ведь обеспечивает интернетом генштаб и машину пропаганды Украины.

- Еще раз - в версию физического уничтожения любого спутника США россиянами я категорически не верю. Да, таких спутников у Маска - сотни! Уничтожение одного ничего не решает. К тому же у нас есть "интеллигентные" противоспутниковые средства, с помощью которых можно, "без шума и пыли" ослепить спутник или же "вынести его электронные мозги". Несколько дней назад, кстати, Маск публично жаловался, что его спутники, обслуживавшие украинские штабы на поле боя, стали фурычить со сбоями... А почему? Тут я промолчу...

Версия 3: РУССКАЯ РАКЕТА

- А как вы относитесь к версии, что это украинская ПВО сбила нашу ракету, а вспышки давали догорающие элементы боеголовки?

- Если бы это была наша ракета, то украинцы с большой гордостью, радостью и помпой уже начали бы показывать миру ее обломки. Но ведь таких вещдоков до сих пор нет.

Версия 4: ИНОПЛАНЕТЯНЕ

- Остается еще одна версия - НЛО?

- Тут можно смеяться, а можно и серьезно поставить вопрос - где доказательства? Их опять-таки нет! Когда нет доказательств, начинаются сказки и фантазии. Это не ко мне. Это к братьям Гримм или к барону Мюнхгаузену...

Версия 5: ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВСЕВЫШНЕГО

- Ну а вы, вы лично к какой версии склоняетесь больше?

- Я могу пока осторожно высказать свое личное мнение, что это, похоже на метеоритный удар. Но меня вот что мучает - почему именно над Киевом? Вам это не показалось странным?

- Конечно, показалось. Есть ответ?

- Так вот. Мне знакомый священник, с которым я говорил на эту тему, знаете, что сказал? Он привел некоторые закономерности. Ведь тот человек в Киево-Печерской Лавре, который участвовал в ее штурме и бросил на землю крест, умер прямо там же. Во дворе. А почерневшие кресты и купола в той же Лавре, - это не знамение? Вот и получается — это уже третий сигнал — Бог шельму метит. Шлет с неба последнее предупреждение...

Можете отнестись к этому как к мистике. Но под другими-то версиями оснований пока не больше.