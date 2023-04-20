Как Россия смогла сокрушить Запад: «План уничтожения» сорвался из-за ошибки, а мы вернули себе статус Сверхдержавы

Москва. Агитация у пункта отбора на военную службу по контракту. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Если кому-то из россиян еще не хватает исторического оптимизма, то это исключительно из-за инерции: слишком долго, еще с советских времен, нас убеждали в ущербности по отношению к «развитым странам». И демократии никакой, одни родимые пятна неизбывного тоталитаризма, и в искусстве тупик - «миазмы соцреализма», а социалка - полный отстой, помните сатирика: «Лечиться даром - даром лечиться…» Про экономику вообще говорить не приходилось: отсталая, неконкурентоспособная, нереформируемая… Где живем?

И нам подсказывали, а мы, если и не совсем соглашались, то охотно подсмеивались: «СССР - это Верхняя Вольта с ядерными ракетами!».

Но явно что-то начало происходить с устоявшимися представлениями мира, в котором «отсталой» России отводилась роль груши для битья «передовым» Западом. Сейчас, когда план уничтожения России был запущен в действие, все прогнозы об экономическом развале страны внезапно стали сыпаться, как карточный домик. А Запад, внезапно, осознал, что сам оказался в плену иллюзий, которые пытался посеять в сердцах россиян.

Вернемся к истории. После «Верхней Вольты с ракетами» на рубеже столетий Россию по экономическим параметрам любили сравнивать с Португалией, страной, по уровню ВВП находящейся в середине первой сотни стран мира. Потом была заносчивая фраза американского сенатора-русофоба Маккейна: «Россия, это бензоколонка, которая прикидывается страной». Вслед за ним в том же 2014 году другой сенатор, Линдси Грэм, запустил в оборот новый мем, сравнив экономику России уже с итальянской. Но тоже с одной целью - показать, что как бы Москва ни пыжилась, а поперек воли Запада пойти у нее кишка тонка.

Но теперь читаем в американском издании The National Interest: «Давайте поклянемся никогда больше не повторять, что российская экономика «размером с итальянскую». С чего бы это? Оказывается, все просто. Считали не так.

А если считать по-правильному, то есть не по номинальному ВВП в долларах, а по ППС (паритету покупательной способности), да еще трезво учитывать реальный сектор и не зацикливаться на секторе услуг, и при этом взять в расчет энергоносители и сырье, то - внимание! - «ВВП России, если измерить его по ППС (3,74 триллиона долларов в 2013 году и 4,81 в 2021 году) гораздо ближе к ВВП Германии (3,63 триллиона долларов в 2013 году, 4,85 в 2021), чем Италии (2,19 триллионов долларов в 2013 году, 2,74 в 2021)». The National Interest при этом ссылается на французского экономиста Жака Сапира.

А этот известный француз уже разъяснял раньше, что в эпоху конфликтов (а мы сейчас именно в ней) «имеет значение производство физических товаров, и по этому показателю российская экономика не только сильнее немецкой, но более чем вдвое мощнее французской». Нет, скажите, сколько Москва заплатила этому Сапиру?

Но она, по такой логике, должна платить, наверное - сбрасываясь с Пекином, и уважаемому на Западе агентству Bloomberg. На этой неделе, сообщает ТАСС, Bloomberg, со ссылкой на данные МВФ (заметьте, не ЦБ России), сообщило, что страны объединения БРИКС с 2020 года опережают государства группы G7 по вкладу в рост мировой экономики. Как отмечает Bloomberg, в нынешнем году участники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обеспечат 32,1% роста, а страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) - 29,9%.

По итогам 2020 года, разъясняет Bloomberg, доли обеих этих групп стран в мировом ВВП по паритету покупательной способности сравнялись и составили по 31%. При этом к концу 2028 года доля БРИКС вырастет до 33,6%, тогда как у G7 она снизится до 27,8%.

А теперь крутанем колесо истории почти на двадцать лет назад. В 2004-м, когда до официального создания БРИК было еще два года, ведущий аналитик американской консалтинговой компании Divine Capital Markets Сильвестр Вальчак разъяснял «Комсомолке»:

- Мы предсказываем, что Бразилия, Россия, Индия и Китай будут в ближайшие десятилетия мотором мировой экономики. К 2023 году их совокупный ВВП будет равен половине экономик 6 самых развитых стран - США, Японии, Германии, Англии, Франции и Италии, а через 40 лет превысит их.

Чувствуете, как время бежит? К нынешнему году по тогдашним прогнозам четыре страны БРИК должны были добраться лишь до половины экономик «семерки» (кроме Канады). А они уже обогнали их, да еще и с Канадой вместе!

А что будет, когда в БРИКС начнут принимать стучащиеся в ее двери Алжир, Аргентину, Иран, Саудовскую Аравию, Турцию, Египет… Аж дух захватывает! Не у нас, а на Западе, который упорно считает, что именно он - «пуп земли» и имеет монопольное право определять, как кому жить в этом мире.

Нам-то просто надо подумать: принимать или нет на веру те оценки, которые Запад выдает в отношении России. Может, с бухгалтерами у них что-то не так, если за тридцать лет она из «Верхней Вольты» в два раза обогнала Францию?