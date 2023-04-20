Вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал о приоритетах и ключевых мероприятиях российского председательства в ЕАЭС

В 2023 году Россия председательствует в органах Евразийского экономического союза

В этом году Россия председательствует в органах Евразийского экономического союза. В рамках российского председательства в мае пройдут мероприятия с участием глав государств, а в июне - глав правительств стран Союза. Заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук рассказал о приоритетах российского председательства в ЕАЭС.

Основное из брифинга:

В соответствии с принципом ротации в 2023 году к Российской Федерации перешло председательство в органах Евразийского экономического союза: в Высшем Евразийском экономическом совете – на уровне глав государств, в Евразийском межправительственном совете – на уровне глав правительств и в Совете Евразийской экономической комиссии – на уровне вице-премьеров, представляющих свои страны в органах Евразийского экономического союза.

В рамках председательства запланировано проведение ряда мероприятий: в мае с участием глав государств, в июне с участием глав правительств государств – членов союза.

Основные задачи, стоящие перед Евразийским экономическим союзом в год председательства, определены Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в обращении к главам государств – членов Евразийского экономического союза.

Россия делает всё возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях – в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах.

В рамках председательства в соответствии с поставленными Президентом задачами мы сосредоточились на развитии технологического потенциала государств – членов ЕАЭС. Предлагаем нашим партнёрам объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений, разработок в ведущих секторах экономики и вместе двигаться к технологическому суверенитету.

В 2023 году вместе с коллегами по ЕАЭС мы продолжаем работу над созданием общих энергетических рынков, работаем над решением проблем климата, энергетической безопасности, цифровой трансформации, продовольственной безопасности.

Особое значение для успешного функционирования Евразийского экономического союза имеет последовательное снижение экономических рисков, которые создаёт использование иностранных валют и платёжных систем.

Считаем, что условием стабильных расчётных отношений на пространстве Евразийского экономического союза является использование нашими партнёрами системы передачи финансовых сообщений Банка России, а также интеграция и налаживание взаимодействия между платёжными системами наших стран.

Важным элементом экономического развития союза является создание благоприятных условий для того, чтобы капитал государств – членов ЕАЭС оставался внутри объединения и использовался для развития наших национальных экономик.

Мы продолжаем работу по выравниванию конкурентных условий для предприятий союза, работаем над унификацией таможенных процедур на внешнем контуре нашего объединения, формируем бесшовную транспортно-логистическую инфраструктуру, обеспечивающую хозяйственные связи как внутри союза, так и с нашими экспортными рынками.

Основное внимание мы, конечно же, уделяем повышению качества человеческого капитала и взаимодействию с партнёрами из дружественных стран и международных организаций.

Наши общие усилия способствуют тому, чтобы Евразийский экономический союз стал одним из мощных самостоятельных и самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира.

Основные мероприятия, которые состоятся в рамках российского председательства – это заседание Высшего Евразийского экономического совета, будет проведён второй Евразийский экономический форум, также будет проведено заседание Евразийского межправительственного совета.

Евразийский экономический форум пройдёт 24–25 мая. Его ключевая тема – «Евразийская интеграция в многополярном мире». В работе форума примут участие не менее 2 тысяч человек. Программа форума включает проведение пленарного заседания, а также 35 тематических сессий. Максимально охвачены актуальные сферы взаимодействия в рамках ЕАЭС. Это научно-техническое сотрудничество, финансовая сфера, промышленность и агропромышленный комплекс, климатическая повестка, энергетика, техническое регулирование, развитие внутреннего рынка союза, электронная торговля, таможенное регулирование, региональное сотрудничество. Будут рассматриваться проблемы осуществления государственных закупок, ведение статистического учёта и многие другие темы.

Евразийский межправительственный совет пройдёт в июне. Одновременно с ним впервые пройдёт масштабная выставка «Евразия – наш дом». На ней будут представлены совместные проекты, демонстрирующие близость наших экономик и глубину промышленной кооперации между предприятиями стран Евразии.

Выставка будет посвящена промышленной кооперации, продовольственной безопасности, финансам, энергетике, цифровизации, цифровому развитию, медицине, здравоохранению, фармацевтике, науке и образованию, туризму и спорту. При этом основной акцент будет делаться на интеграционной составляющей наших связей.

Также в июне пройдёт заседание Совета глав правительств СНГ.

ЕАЭС и СНГ традиционно уделяют внимание развитию связей между молодёжью наших стран. В прошлом году, в период председательства Киргизии, впервые прошёл Молодёжный форум СНГ и ЕАЭС.

В рамках российского председательства мы решили поддержать и продолжить это начинание, поэтому проведём второй Молодёжный форум СНГ и ЕАЭС, направленный на то, чтобы молодёжь продолжала развивать связи между нашими странами, а молодые предприниматели знакомились и использовали возможности, которые предоставляет интеграция. 150 молодых людей из государств – членов Содружества подтвердили своё участие в молодёжном форуме.

Также хорошей традицией стало проведение Евразийского конгресса. В июне он пройдёт в третий раз. На его площадках встретятся представители более двадцати стран. Это важный диалог между бизнесом, финансовыми институтами, органами власти, научным и экспертным сообществом.

Пленарная сессия конгресса будет посвящена вопросам обеспечения продовольственной безопасности в государствах – членах ЕАЭС и Евразийском регионе в целом.

Участники конгресса обсудят вопросы создания передовых межстрановых проектов в промышленности и цифровую трансформацию, а также развитие транспортно-логистической связи, инфраструктуры. Большое внимание будет уделено проблемам водноэнергетического комплекса.

Это ключевые мероприятия, которые запланированы в рамках председательства России в Евразийском экономическом союзе в 2023 году. Мероприятия станут площадками для встреч, дискуссий, принятия важных решений, которые будут определять направление евразийской интеграции на ближайшее время.