Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о суточных потерях ВСУ на линии соприкосновения с нашими войсками: на Купянском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 60, на Донецком направлении до 470 военнослужащих и наемников, на Южно-Донецком и Запорожском до 30, на Херсонском до 15.

Генерал-лейтенант отметил, что ожесточенные бои продолжаются на Донецком направлении в Артемовске. Там, штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника в западной части города.

«Воздушно-десантные войска, артиллерия «Южной» группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам по овладению городом и пресекают попытки противника контратаковать на флангах и перебросить резервы. За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 10 самолетовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 64 огневые задачи», - пояснил ситуацию Конашенков.

Он также уточнил, что кроме уничтожения за сутки более 625 наемников киевского режима, наши

воины ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп, артиллерийскую систему М777 (США), склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, а также десятки танков, бронемашин, гаубиц и самоходок врага.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут» в Константиновке, три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны, нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

Кстати, именно из объединенного штаба группировки ВСУ «Бахмут» в Константиновке велось управление беспилотниками и видеонаблюдение за городом, туда приходили разведывательные данные НАТО. Теперь, когда группировка ВСУ в Артемовске потеряла единый центр управления, разбить ее станет проще.

Конашенков поблагодарил за бдительность подразделения противовоздушной обороны, что за сутки сбили три украинских беспилотника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

411 - самолетов.

228 - вертолетов.

3779 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8757 - танков и других боевых бронированных машин.

1090 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4626 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9631 - единица специальной военной автомобильной техники.