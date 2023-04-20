Путин определил, как муниципальные чиновники должны заботится о россиянах: четыре главных тезиса

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В четверг Владимир Путин провел Совет по развитию местного самоуправления. Последний раз тему обсуждали в 2020 году. Как это часто бывает, когда наверху обсуждают работу недооцененных специалистов, президент начал с признания заслуг.

- Значимость вашего труда, как в таких случаях говорят, невозможно переоценить, ведь именно вы находитесь ближе всего к людям и по большому счёту являетесь для них ключевыми представителями всей системы публичной власти, - заявил глава страны.

Чуть позже оно добавил, что муниципальная служба – это выбор приносить пользу обществу. Но она не такая прибыльная, как работа в компаниях.

- Работа в бизнесе всегда прибыльнее государственной или муниципальной службы, - признал российский лидер.

Ну а потом Владимир Владимирович перечислил, чем муниципалам надо заняться в первую очередь:

* Поддержка семей ветеранов СВО.

- Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи – я хочу это подчеркнуть – каждой такой семьи, оказывать им деятельную, реальную помощь, чтобы наши воины были спокойны за своих детей, жен, родителей, - поручил Путин.

* Помочь муниципалам из новых регионов.

- Долгие годы они жили совершенно в других, отличных от российских условиях и регионального, и муниципального управления, и нужно с теплотой, с заботой оказывать вашим коллегам всю необходимую помощь при интеграции новых регионов в единую систему публичной власти России, - отметил глава страны.

* Развивать электронную обратную связь с жителями и учитывать их мнение перед принятие окончательных решений.

* Поддержать муниципалов за стимулирование экономического роста. Тема, как ни странно, не банальная. Ведь сейчас местные чиновники не особо заинтересованы в развитии чего бы то ни было. Ведь все налоги собираются либо на федеральном, либо на региональном уровне. А финансирование района – есть там завод или нет – принципиально не меняется.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко после президента перечислил главные проблемы муниципалов.

Первое – долги. Чаще всего муниципальные власти должны самому государству – это штрафы, выписанные после всяких проверок.

- Государство само генерирует долги, - признал замглавы Кабмина.

Второе – невозможность исполнять предписания. Ревизоры требуют от муниципалов в короткие сроки что-нибудь исправить, а те не могут, потому что мешают другие законы. Условно, прокуратура хочет, чтобы власти за месяц что-то починили, а чиновникам только два месяца надо по конкурсу исполнителя выбирать…

- Cовершенно очевидно, что мы не должны создавать ситуации, при которой и исполнить нельзя, и не исполнить нельзя. И штрафы надо накладывать, и заплатить их невозможно. Ну чего мы создаем ситуацию какого-то сюрреализма, которая ведет только к одному – к снижению качества подготовки и исполнения решений. И к дискредитации в известной степени деятельности отдельных органов власти, - резюмировал Владимир Владимирович.