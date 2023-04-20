Генсек НАТО возглавит контрнаступление Украины в день рождения Гитлера?

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев. Фото: REUTERS

Ранним утром, без объявления и анонсов в Киев в день рождения Адольфа Гитлера, с которым все чаще сравнивают Владимира Зеленского, прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Цель визита не оглашалась, подробности пока скрыты от публики завесой густого тумана, и многие с утра гадают, что стало причиной такого срочного приезда Йенса, который осенью собирается уйти со своего поста в отставку.

Версия первая отдает совершеннейшей фантастикой. Генсек НАТО прибыл, чтобы объявить и лично возглавить украинское наступление, о котором пару-тройку месяцев не устают заявлять в Киеве. Не исключено, что даже самому возглавить его, появившись под Артемовском верхом на белой кобыле из окопов во весь рост. Даже в два роста – свой и кобылы. Но такое вряд ли случится, поскольку замминистра обороны Украины Ганна Маляр заявила вчера, что «контрнаступ» уже осуществляется, идет не первый день и сразу в четырех направлениях, потому что контрнаступление – это, в первую очередь, оборона. И в этом есть логика – если русские наступают, то украинцы не отступают, а наступают в отрицательном, обратном направлении, то есть контрнаступают.

Версия вторая уже более приближена к реальности. Минувшей ночью Киев озарила мощнейшая вспышка, и где-то в его окрестностях приземлился ярко светящийся объект. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сначала пытался успокоить всех, что это работает украинское ПВО, но в Киеве этого испугались еще больше, потому что все знают, как безошибочно и разрушительно украинская ПВО отрабатывает по наземным объектам. В общем, Ермак свой пост снес, а взамен него в Сети появилось иное объяснение – в Киев в качестве допомоги ВСУ прилетел американский спутник НАСА, сошедший с орбиты. Благо, что как раз именно такой спутник имелся. Но тут возмутились в НАСА и опровергли выкладки украинских ученых, оставивших далеко позади британских коллег – дескать, американский спутник, хоть и вышел из строя, но еще болтается в ближнем космосе и на землю пока не упал. И эту версию пришлось отбросить.

Цели приезда в Киев Йенса Столтенберга озвучены не были. Фото: REUTERS

Остается только одно – десептиконы! Эти космические воины прилетели на Украину и приземлились с максимальным эффектом. А генсек НАТО срочно прибыл в Киев, чтобы вступив в переговоры с десептиконами склонить их к вступлению в НАТО и участию в украинском наступлении. Тем более, что и сам Столтенберг, похоже происходит из древнего рода эволюционировавших рептилоидов. И кому в таком случае вести с ними переговоры, как не ему.

Десептиконы – это хорошо! Да!

Десептиконы – это не игра! А единственный шанс Киева на хоть какой-нибудь внятный результат.

Теперь нам в России надо ждать автоботов. Но лучше бы они сразу в Штаты эвакуировались. Целее были бы.

В действительности, конечно же, все проще и примитивнее. И нынешний визит может иметь отношение к наступлению Украины, но лишь в той части, чтобы Столтенберг убедился в наличии всей поставленной Западом техники в ВСУ и, например, убедился в соблюдении Киевом условий, на которых эти вооружения ему предоставлялись.

Но вероятнее всего, сегодняшний визит связан с завтрашним заседанием на американской военной базе «Рамштайн» в Германии контактной группы по Украине стран-членов НАТО. Завтрашнее рандеву, одиннадцатое по счету, пройдет под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. Примет в нем участие и генсек НАТО. И обсуждаться там будут будущие поставки не только из стран-членов альянса, но и из других государств.

А потому у Йенса есть острая необходимость обсудить все вопросы в Киеве, чтобы, с одной стороны, украинцы не стали «гнуть пальцы» и «гнать понты» на встрече в Рамштайне, а их просьбы были реальными и не превращались в требования. А с другой – явно требуется согласовать с самими украинцами общие позиции, провести переговоры по реальным поставкам и исключить нереальные.

А десептиконы подождут. И, вообще, на Украине им делать нечего, если, конечно, не хотят отправиться в пункты приема лома цветных и черных металлов.