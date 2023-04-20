Стала известна дата премьеры новой экранизации сказки «По щучьему велению». В главной роли — звезда «Подольских курсантов»

Добрую и поучительную сказку о Емеле и говорящей рыбке, что исполняет желания, все мы помним с детства. Немудрено, что рано или поздно современные кинематографисты (вслед за «Чебурашкой», «Последним богатырем», «Сказками Пушкина. Для взрослых») добрались бы и до этой истории. Так и вышло.

Кинокомпания СТВ (серия мультфильмов «Три богатыря», «Карлик Нос», «Хоттабыч» и др.) сняла картину «По щучьему велению», в основе которой сюжеты известных народных русских сказок.

Фото: кадр из фильма

Будет там и гоняющая по снегу печка, и чахнущий в подземелье Кащей (Федор Лавров), и ревнивый Царь (Роман Мадянов), и даже маленький сын Емели (Тимофей Меренков).

Фото: кадр из фильма

Главную роль Емели исполнил Никита Кологривый, хорошо известный зрителю по картинам «Подольские курсанты», «Зоя», «Отчаянные дольщики», «Два холма» и многим другим.

Фото: кадр из фильма

Его помощницу — щуку, обратившуюся милой девушкой Василисой, — сыграла Мила Ершова.

Фото: кадр из фильма

Образ царской дочери Анфисы, за которую, собственно, и ведет борьбу Емеля, спустивший два желания на ветер, взяла на себя Алина Алексеева (сериал «Ольга»).

Фото: кадр из фильма

Статного и загадочного заморского лорда Ротмана сыграл Юрий Колокольников, звезда «Игры престолов».

Темные пещеры кощеева царства обустроили в помещениях Ленинградского Северного завода.

Фото: кадр из фильма

— Костюм Кощея взят из объяснения его сущности — он бессмертный, — объяснила художник по костюмам проекта Надежда Васильева. — А знак бессмертия — цветок лилии, мы вплели его орнамент в доспехи. Этот Кощей вообще хороший: любящий отец, защитник, охраняющий свое пещерное царство.

На большие экраны сказочный блокбастер «По щучьему велению» Александра Войтинского выходит 26 октября текущего года.