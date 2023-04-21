По новым правилам: как однотипность в современных домах сменилась яркой индивидуальностью

Те времена, когда советские хозяйки делили кухню в коммуналках с соседями, а жильцы выстраивались с утра в очередь в ванную комнату, почти канули в лету. Большинство семей сегодня имеет отдельное жилье: обустроенную под свои нужды кухню, личный санузел. Индивидуальные планировки тоже уже не редкость.

В свое время решить проблему коммуналок помогло индустриальное домостроение. В 1950–1960-е годах технология строительства жилых домов из готовых железобетонных панелей стала настоящим прорывом. Пятиэтажки росли по всей стране ударными темпами, а советский слоган «Каждому по отдельной квартире!» подгонял строителей и производителей железобетона.

Государство стремилось быстро и дешево решить жилищный вопрос за счет типовой застройки, и такая стратегия давала свои результаты. Иметь квартиру в таком доме являлось предметом гордости, но спустя десятилетия интерес к подобному жилью стремительно снизился, а такое жилье стало синонимом однотипности и серости. Города оказались как братья близнецы похожи друг на друга.

Вторая жизнь

Назревшие проблемы требовали соответствующей реакции, но вводные, как и полвека назад, оставались прежними: жилищные вопросы нужно было решать а) быстро, б) сохранять доступные цены на квадратные метры.

Время добавило к имеющимся задачам новые вызовы – теперь дома из панелей – это символ современного индустриального домостроения. Они должны не только быстро возводиться, но и быть комфортны для проживания, а еще решать эстетические задачи.

Всего этого современные застройщики добиваются, совмещая традиции и новаторство. Технология, проверенная десятилетиями, постоянно совершенствуется во всех направлениях — архитектура, планировки, колористические и фактурные решения фасадов, безопасность и надежность.

Дома, построенные по индустриальной технологии, в XXI веке словно обрели второе дыхание, теперь высокая слышимость, маленькие кухни и тесные подъезды – все это в прошлом. Государством давно повышены требования к утеплению фасадов и шумоизоляции. Все это – обязательное условие для того, чтобы дом был введен в эксплуатацию.

Где начинается комфортный дом?

Все эти требования не только неукоснительно соблюдаются, но и регулярно дорабатываются, что обеспечивает высокое качество продукции улучшаются. Стройкомбинаты идут в ногу со временем, и все больше и больше людей выбирают современные индустриальные дома. Вдумайтесь, только в Москве каждая пятая семья живет в домах, произведенных на старейшем домостроительном предприятии «Первый ДСК».Теперь вместо типовых планировок, дома можно собирать словно конструктор, предлагая жильцам десятки вариантов планировок.

Например, для внешних стен теперь производятся панели толщиной 420 мм – это почти полметра. Это давно уже не просто арматура, залитая бетоном, а многослойная конструкция из разных материалов, как сэндвич. За счет этого удается сохранять тепло в помещении, изолировать звуки, доносящиеся с улицы, и исключить промерзания и намокания швов.

От общего к частному

За счет применения современных технологий для девелоперов больше не проблема построить индустриальный дом с потолками не 2,7 м, а выше, или добавить в план квартиры дополнительный санузел или гардеробную комнату. Найти такие проекты на карте новостроек Москвы и Московской области не сложно, и интерес к ним со стороны покупателей стабильно растет.

Вот только некоторые примеры - это ЖК «Первый Лермонтовский» и «Южная Битца» (девелопер этих проектов – ГК ФСК). Дома в этих комплексах возводятся по технологии индустриального домостроения, глядя на фасады зданий, сложно понять, что перед нами дома-конструкторы.

Стремительными темпами возводятся не только отдельные объекты, но и целые микрорайоны. Вместе с новыми домами растут объекты социальной инфраструктуры.

В основном такими плюсами могут похвастаться ЖК, вынесенные за пределы МКАД. Но это вовсе не значит, что дорога до работы будет занимать много часов. Рынок диктует свои условия и в борьбе за покупателя девелоперы все чаще продумывают до мелочей не только внешний вид проекта, но и борются за комфорт жильцов.

Пару слов о транспортной доступности

Транспортная доступность – как раз еще одна важная составляющая комфортной жизни. И недооценивать ее нельзя.

Решаясь на покупку квадратных метров, убедитесь, что от вашего дома можно будет легко добраться до метро: должно быть как минимум несколько маршрутов к ближайшим станциям.

Самый оптимальный вариант – это иметь прямой доступ к станциям метро или МЦД. Это настоящий козырь «Южной Битцы» среди всех подмосковных новостроек. Уже в будущем году на территории ЖК появится новая станция МДЦ-2 с одноименным названием.

А есть такой же, но с другими подъездами?

Как мы уже отметили, за счет современной технологии производства, выбор планировочных решений в современных индустриальных домах почти не ограничен.

На любой вкус и кошелек: девушке-студентке будет достаточно небольшой и светлой студии, а семье с детьми лучше выбрать уютную трешку.

Еще одна составляющая комфорта – это общественное пространство. Как известно, дом не ограничивается дверьми своей квартиры. Светлые подъезды, надежные лифты, дворы с функциональными детскими площадками и местами для отдыха, минимум машин – все это до малейших деталей должно быть тщательно продумано архитекторами. Только в таком случае место станет по-настоящему родным и близким.

Взять, например, входные группы – лучше, чтобы вход в них был расположен на уровне земли. Такое новшество не часто встретишь в относительно бюджетных проектах, но поискать стоит. Казалось бы, мелочь, но если задуматься, то становится понятно, что подобное решение избавляет от множества неудобств - никаких ступенек и полозьев, по которым затащить коляску или подняться человеку с ограниченными возможностями - настоящее испытание.

Еще одно принципиальное отличие современного и советского индустриального дома - место для консьержа, хранения колясок и велосипедов. Согласитесь, – очень удобно. И, конечно же, качественные лифты.

Анализируя современное индустриальное домостроение, с уверенностью можно сказать, что дома 21 века, построенные по этой технологии, дома давно стали синонимом индивидуальности, высокого качества и демократичной цены. Так что, делая выбор в пользу подобных проектов, проиграть нельзя.