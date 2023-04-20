У Европы закончились санкции? Западные чиновники не знают, как еще «наказать» Россию

После начала спецоперации Европа ввела против России 10 пакетов санкций Фото: Евгения ГУСЕВА

Целый год западные политики пытались удушить Россию в санкционных тисках, и вот, похоже, «наелись». «Если мы введем больше санкций, то исключений будет больше, чем мер!» - сказал некий чиновник Евросоюза на условиях анонимности английской газете Financial Times.

- Вводя антироссийские санкции, коллективный Запад изначально исходил из того, что наша экономика базируется только на энергодобывающем комплексе. Это, по их мнению, говорит об отсталой структуре экономики, и только экспорт нас выручает. Поэтому в Евросоюзе решили, что, ударив по энергоносителям, подорвут наши устои, - рассуждает финансовый аналитик Михаил Беляев. - Но их политики не учли, что современные компании России являются высокотехнологичными, и они имеют выход на очень широкий круг отраслей и производств внутри страны. А по экспорту мы сменили направление с Запада на Восток. Было нелегко, но мы справились. Второй удар нам попытались нанести в финансовой сфере. Но мировая банковская система устроена так, что позволяет произвести расчеты в любой другой валюте, кроме доллара.

По словам эксперта, до начала СВО наши связи с Западом были очень серьезными. И, пытаясь подорвать нашу экономику, они ударили по своим же поставщикам и покупателям. Сейчас, когда, европейцы подсчитали убытки и суммировали последствия, пришло понимание, что ущерба для их экономики от санкций чуть ли не больше, чем для нашей. Потому и признаются отдельные еврочиновники, что набор санкций у них, похоже, иссяк.

Означает ли это, что с новыми запретами в отношении России покончено? Вряд ли.

- Подобные заявления уже звучали после четвертого или пятого пакета санкций. Но они после этого еще несколько пакетов ввели, - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Напомним, после начала спецоперации Европа ввела против России 10 пакетов санкций. В черном списке оказалось 1 275 наших граждан, а против российских компаний было введено 435 запретительных мер (подробнее см. в «Конкретно»). Сейчас ЕС активно обсуждает 11-й пакет. Непонятно только, что в него вносить. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новые меры коснутся прикрытия лазеек для обхода существующих санкций. В нем же, возможно, расширят список физических лиц.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Днем 20 апреля появилась новая информация из рубрики «Экономический шок». Как пишет американское агенство Bloomberg, Украина, США и некие страны-союзники рассматривают возможность «почти полностью» запретить экспорт в Россию. Подобная мера может радикально изменить санкционный порядок. Сейчас в Россию можно поставлять все, что не запрещено санкциями. Если такое нововведение примут, все будет наоборот — под запретом по умолчанию окажется абсолютно все, а на экспорт того или иного товара в Россию нужно будет получать разрешение.

По данным агентства, если эта угроза воплотится в жизнь, прежде всего пострадают автомобили, шоколад, пиво, обувь, цветы и косметика.

КОНКРЕТНО

Первый «драконовский» пакет

Объявлен 22 февраля 2022 года сразу после признания Россией независимости республик Донбасса и за два дня до начала специальной военной операции

Запреты коснулись банка «Россия», Промсвязьбанк, ВТБ и всех коммерческих проектов, связанных с Донбассом. Плюс никаких российских ценных бумаг на европейских финансовых рынках.

Второй «самый жесткий» пакет

25 февраля 2022 года

В этот раз крылья подрезали авиации, запретив западным компаниям продавать России самолеты и запасные части к ним, передавать в лизинг и страховать воздушные суда. Кроме того, для нас закрыли европейское небо для полетов. В этом же пакете запретили поставки продукции двойного назначения.

Третий «морозный» пакет

26 февраля 2022 года

Были заморожены резервы Банка России и несколько наших банков оказались отключенными от международной платежной системы SWIFT.

Четвертый «более действенный» пакет

14 марта 2022 года

Запрет на импорт российской сталелитейной продукции и на экспорт в РФ «предметов роскоши» дороже €300. И больше никаких сделок с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Пятый «транспортный» пакет

11 апреля 2022 года

Нашим грузовым фурам полностью запретили въезжать на территорию Европы. Российским судам (с некоторыми исключениями) отныне нельзя заходить в порты ЕС. Ограничен импорт угля, калийных удобрений, цемента, икры и водки. Но самое главное – это удар по развитию СПГ. К нам запретили поставлять оборудование для производства сжиженного газа.

Шестой «вещательный» пакет

3 июня 2022 года

Сбербанк и Россельхозбанк отключили от SWIFT. Запрещено вещание телеканалов ВГТРК и «ТВ Центр» на европейской территории. Объявлен отложенный запрет на импорт российской нефти морским путем. Трубопроводной нефти это не коснулось.

Седьмой «смягчающий» пакет

21 июля 2022 года

В этом пакете впервые прозвучали смягчительные меры в отношении продовольствия из России в рамках черноморской зерновой сделки. Здесь же запрет на покупку и перевозку российских золота, химикатов и продукции машиностроения.

Восьмой «потолочный» пакет

6 октября 2022 года

Главный пункт в этих ограничениях - потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты до $60 за баррель. Плюс россиянам запретили владеть криптокошельками в Европе, а за обход – наказание.

Девятый «предпоследний» пакет

16 декабря 2022

На территории ЕС запретили вещание всех основных российских телеканалов. Заморожены активы Московского кредитного банка (МКБ) и Дальневосточного банка. Новые ограничения на поставки товаров и технологий двойного назначения - генераторов, приборов ночного видения, радионавигационного оборудования, химических веществ, нервно-паралитических веществ, электроники и IТ-компонентов. Никаких инвестиций в горнодобывающий сектор России. Запрет на прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и любую третью страну, которая могла бы поставлять их в Россию.

Десятый «пока финальный» пакет

25 февраля 2023 года

В отключке оказались Альфа-банк, Росбанк и банк «Тинькофф», Фонд национального благосостояния, Общероссийский народный фронт, ФГУП «Атомфлот».

Запрещен экспорт в Россию товаров — биноклей, компасов и всего того, что можно использовать в военных действиях. Ограничен импорт российских битума и синтетического каучука. Транзит по российской территории товаров двойного назначения тоже попал под санкции.