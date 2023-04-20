Искусственный интеллект объяснил, как полюбить спорт и перестать пропускать тренировки

Авторы научной работы использовали данные более 30 тысяч посетителей фитнес-залов, которые явились на тренировки около 12 миллионов раз за четырехлетний период Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сколько времени нужно продержаться, чтобы что-то полезное вошло в привычку? Как показывают исследования, тяжелее всего нам дается втягивание в спорт. Это может подтвердить каждый, кто сто тысяч раз пытался начать делать утреннюю зарядку. Американские ученые из Калифорнийского технологического института, Чикагского и Пенсильванского университетов решили докопаться до истины: как долго в самом деле вырабатываются привычки? Предметом анализа стали желанные для большинства людей регулярные тренировки в спортзале. А заодно специалисты посмотрели на срок привыкания к мытью рук у медперсонала - куда ж без приметы пандемийного времени.

«ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ»: КАК ПРОВОДИЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Масштаб исследования впечатляет. Авторы научной работы использовали данные более 30 тысяч посетителей фитнес-залов, которые явились на тренировки около 12 миллионов раз за четырехлетний период. Также изучили поведение более 3 тысяч сотрудников больниц, помывших руки в общей сложности 40 миллионов раз. Участники эксперимента каждый раз сканировали пластиковую карту, подтверждающую их личность (перед мытьем рук) или право на вход в помещение.

Как же этот огромный массив данных помог вычислить формирование привычки? Для получения максимально точных и объективных результатов мы впервые в истории подобных исследований применили машинное обучение, гордятся ученые. То есть на помощь пришел тот самый искусственный интеллект, достижения которого и вдохновляют, и пугают многих в последнее время.

Если пояснять упрощенно, то в суперпродвинутую компьютерную программу ввели все полученные сведения и поставили задачу их обработать. В частности, вычислить определенные закономерности.

«Благодаря машинному обучению мы можем наблюдать сотни контекстных переменных, которые могут предсказать поведение», - описали процесс исследователи. Один из самых простых примеров такой: если участник начинал ходить на тренировки реже, чем прежде, или пропускать их, то привычка считалась еще не сформировавшейся. При этом учитывалось и множество других данных, на основе которых «умный» компьютерный алгоритм анализировал поведение и закрепление определенных действий.

Такой подход гораздо точнее опросов и наблюдений за людьми невооруженным человеческим глазом, подчеркивают авторы научной работы.

«ОТ НЕДЕЛЬ ДО МЕСЯЦЕВ»

Для того, чтобы привыкнуть к мытью рук, медработникам понадобилось в среднем несколько недель. А вот втянуться в занятия спортом оказалось куда сложнее.

На закрепление привычки к упражнениям у участников эксперимента ушло от 4 до 7 месяцев, сообщают ученые. В среднем же вхождение в ритм тренировок заняло около полугода. Это более чем вдвое превышает срок, который показывали прошлые исследования, основанные на менее точных методиках, отмечают специалисты.

В целом же в очередной раз подтвердилось, что все люди очень разные. Самые медленные привыкают к спорту почти в два раза дольше, чем самые быстрые.

Авторы научной работы выделили три основных условия, от которых зависит срок формирования привычки:

- особенности самого человека (характер и другие черты);

- вид поведения, к которому требуется привыкнуть: сколько времени и усилий оно требует;

- мотивация. Чем привлекательнее стимул, тем эффективнее формируется привычка.

В ТЕМУ

А как же «золотой» срок 21 день?

Автором формулы «привычка вырабатывается за 21 день» считается американский пластический хирург Максвелл Мальц. В 1960-м году у него вышла книга «Психокибернетика: новый способ получать больше удовольствия от жизни». В ней врач заявил: требуется всего 21 день, чтобы изменить свой образ жизни и сформировать новую привычку.

Цифра была основана на наблюдениях Мальца за временем, которое понадобилось его пациентам, чтобы привыкнуть к своим «новым» лицам. Увы, это не имеет ничего общего с серьезным изменением поведения, когда нужно ввести в свою жизнь определенный образ действий, особенно, требующий немалых усилий и времени.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Что поможет обзавестись полезными привычками и избавиться от вредных

- Безусловно, все люди различаются. Но в среднем мои наблюдения показывают: как на избавление от вредных привычек, так и на формирование полезных требуется около 12 месяцев. Именно после такого срока, как правило, можно быть уверенным в закреплении той или иной модели поведения, - рассказал «КП» врач-психиатр, ведущий ютьюб-канала «Видеоблог о психиатрии доктора Гилева» Артем Гилев.

По словам врача, повысить свою мотивацию и шансы на успешное привыкание к полезным занятиям помогают:

- составление плана (графика) и ведение дневника. «Это важнейший элемент контроля, самодисциплины, - говорит доктор Гилев. - Если что-то плохо идет, напоминайте себе: то, что тяжело дается, больше ценится и т. п. А когда наконец получится, вы почувствуете себя настоящим героем»;

- самовознаграждение. Старайтесь регулярно поощрять себя чем-то желанным, чтобы успешнее закреплялись полезные привычки и отпадали вредные, советует врач. Приятные покупки, походы в кино, театр и т. д. А еще концентрируйтесь на своих ощущениях. После занятий спортом, сброшенных килограммов, здоровой еды у вас в любом случае будут радостные эмоции. И это тоже позитивное подкрепление;

- помощь врача. «Бывает, что человек из года в год пробует что-то начать или завязать с чем-то, но у него никак не получается из-за определенных заболеваний, - отмечает Гилев. - Так, снижение мотивации, силы воли, концентрации внимания характерны для депрессии, тревожных расстройств». Кроме того, причинами упадка моральных и физических сил (а это тоже мешает формированию полезных привычек) могут быть дефицит железа, нарушение работы щитовидной железы. Так что нелишним будет сходить на прием к врачу, начать следует с терапевта.