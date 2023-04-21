Почему Ленин — Демон революции

Евгений Миронов в «Демоне революции» блистательно исполнил Ленина, Георгий Фетисов - Григория Зиновьева, Надежду Крупскую - Дарья Екамасова и Карла Радека - Данил Лавренов (справа налево). Фото: Кадр из фильма

22 апреля миллионы людей в России и за ее пределами вспомнят, что в этот день 152 года назад в провинциальном Симбирске родился Володя Ульянов. Почему именно он перевернул судьбу империи и стал известен всему миру как Ленин? К 100-летию совершенного Ильичем Октябрьского переворота режиссер Владимир Хотиненко выпустил сериал «Демон революции», потом «Меморандум Парвуса» и «Ленин. Неизбежность». Накануне очередной годовщины вождя «КП» расспросила Народного артиста России, нашел ли он ответы на сложные вопросы.

НЕМЕЦКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

- Вы и режиссер, и один из сценаристов - что неожиданного для себя открыли про Ильича?

- Материал о Ленине — необъятный. О нем порядка 1,3 миллиона книг написано. Я сосредоточился на воспоминаниях о нем людей, которые его видели и знали. В том числе это люди, которые ехали в том знаменитом поезде из Швейцарии через Германию, который весной 1917-го привез всю эту команду революционеров в Россию. Он всех интересовал. И вся история этого поезда.

- И что же прочли нового?

- Во многих немецких свидетельствах Ленин обозначен как фигура №1 в мировой истории. Изменившая мир. И современные исследователи в Германии это тоже всерьез анализируют.

БЕЗ ЧЕРТОВЩИНЫ

- А подтверждения, что он был «самый человечный человек»?

- Как раз воспоминания этому пониманию и способствовали — так что же за человек это был? Проще сказать «да это был черт с рогами!». Но в том то и дело, что нет. Были такие моменты в его жизни... Например, то что нам не преподавали: Володя Ульянов мог стать успешным юристом, но не стал адвокатом одного купца, поскольку считал того подлецом. И он, Ульянов, отказался его защищать - поскольку сам был порядочным человеком. Или когда брата его старшего, Александра, казнили, 17-летний Володя пошел и напился водки.

- Но Ильич ничего не пил, крепче пива?

- Это потом, дальше он пил только пиво и вино. А после казни брата - напился водки. Я отыскивал детали, где бы Ленин представал человеком. Нет, не «самый человечный человек», а чтобы не было чертовщины никакой.

А как он шел за гробом Инессы Арманд, потрясенный, в полуобморочном состоянии? Значит, чувство было?

- Ленин и правда мыл посуду в университетской столовой — или на съемочной площадке это придумали?

- Нет, это конкретное воспоминание, когда они питались в той столовой. Будь это вымыслом сценаристов — для меня это не работало бы так.

Владимир Хотиненко полагает, что его Ленин - мистический персонаж. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

НЕБЕСНЫЕ НОТЫ

- После выхода фильма вы сказали «реальный Ленин — это тяжело, он не бегал и не стрелял, как Сталин в юности»

- Да, Ленин больше сидел в библиотеках и читал книжки.

Мне было интересно создать портрет времени и потрет этого человека в определенные периоды. Не окончательный портрет. Не окончательный приговор. Именно в этот период. Когда огромную роль сыграли, скажем так, небесные ноты.

- Поясните.

- Когда, не случись этого «немецкого поезда» — и Бог его знает, как все в стране и в мире пошло бы.

- Но «Ленин и немецкие деньги» - тема «спекулятивная» и «приземленная», вам не говорили так?

- Нет-нет. Я достаточно подробно изучал это вопрос, поверьте. Были ли немецкие деньги? Конечно, были! Их не могло не быть, немцам очевидно было выгодно подломить Россию, но не это главное. Деньги имели определенное значение, но революционеров финансировали не только из Германии, финансирование шло и из Америки.

- Деньги и «небесные ноты», как вы это называете — мало совместимы, разве нет?

- Дело не в том. Мне было интересно вот что: как же так — были тогда блестящие ораторы. Троцкий, например. И, возможно, были люди умнее Ленина. Но почему-то на главную роль нотой судьбы был выбран именно этот маленький картавый человек. Хотелось понять: а почему? Что за обстоятельства этому способствовали?

- И как, поняли?

- До конца эту загадку не разгадать. Как и окончательно вынести какое-то решение. Но было интересно коснуться этого периода истории. И именно этого персонажа. Он как Гамлет своеобразный. Он был выбран на эту роль судьбой. Вот это мне было чрезвычайно интересно.

БЕСЫ И ДЕМОНЫ

- Работу над Лениным вы начали после сериала «Бесы»?

- Здесь - Демон революции, у Достоевского — Бесы. И они - тоже не черти с рогами. И Ставрогин - фигура наисложнейшая, как и Ленин. «Мы такую бучу поднимем» - говорят герои Достоевского. Главное - совратить молодежь. Гений Достоевского предвосхитил революции 1917-го. Три моих фильма по Ленину — это безусловное продолжение «Бесов».

- Отчего - Демон ?

- Есть лермонтовский «Демон» - романтический. Есть «Демон» Врубеля — мистический. Мой Ленин — этот такой мистический персонаж. Здесь не применимы слова «положительный», «не положительный» герой. Но это в том смысле, в каком у Врубеля.

- Но ведь «демоном революции» Троцкого называли— вас это не смущало?

- Да, я это знаю. Тут любопытная история. Троцкий внешне ближе к образу Демона. И по энергетике — он по 5 часов мог речи произносить. И носился на своем поезде по всей России. Как дух, над ней витающий. Но если брать внутреннее содержание, глубокое - то, конечно, Демон революции — это именно Ленин. Кстати, и нашего героя, Парвуса, современники тоже называли демоном.

- Вы резкие характеристики Ленина отвергали.

- Это явное упрощение, которое не принесет разгадки этой тайны. Потому что дальше будет неправильный ответ. Ведь Ленин как будто сидел и готовился к роли. Долго сидел в Европе. Почему мы вставили эту историю с дадаистами — Ленин в Цюрихе жил в доме напротив ночного клуба «Кабаре Вольтер», где зародился этот «карнавал безумия», слышал какофонию звуков, слов. История сама по себе замечательная. Да — и здесь тоже, он словно готовился к роли.

ГЛАВНАЯ РОЛЬ

- Евгений Миронов — не тот Ленин, что в классике советского кино?

- Конечно, другой. Мы с Мироновым работали вместе над «Мусульманином». Иногда жест, пластика, мимолетное выражение лица может сказать больше, чем слова. Мы по-минимуму брали традиционные «ленинские» жесты. Это было немножечко, но на этом не акцентировали.

На роль Ленина претендентов было не более трех. Но я достаточно быстро пришел к выводу, что если Миронов не будет сниматься в этой роли, я этот фильм снимать не буду.

- Вы с ним после выхода на экраны обсуждали эту работу?

- Так, чтобы сели за стол и обсудили — нет, этого не было. Мы там достаточно серьезно выложились. И достаточно серьезно понимали свою ответственность. Даже на метафизическом уровне это, может быть, чуть-чуть… стремно.

- «Демон» шел на России-1 одновременно с «Троцким» на Первом канале, там Ильича играл Стычкин...

- Не хочу сравнивать, оценивать, тем более, что режиссер «Троцкого» - мой ученик. Впрочем... меня больше впечатлила работа Миронова.

КРИТИКА И ПРИЗЫ

- Берлин и Цюрих снимали в Будапеште ...

- И Петербург. Бывшую вторую столицу Австро-Венгерской империи иногда называют «столицей шести столиц». Буквально там есть «уголок Германии», «уголок Швейцарии». Это невероятно, но мы там нашли и улицу Росси - и не надо было ехать в Питер. Все достоверно.

- Ряд историков-специалистов по Ленину вас жестко критиковали, профессор Владлен Логинов о фильме сказал «ложь и мерзость»...

- Я этого не знал, а знал бы — рассмеялся. Ну вот Ницше, наверное, не глупее Логинова, и он сказал: «художественная правда значительнее важнее исторической». Такой глупости, как «ложь и мерзость» там нет. Но в фильме есть эпизод, где буквально эти слова звучат. При желании выразить это через художественные образы, мы все-равно опирались на факты. Человеческие воспоминания — это же факты. Но одну и ту же сцену с Лениным один человек увидел так, а другой иначе. Это и было интересно.

- Этой работа собрала много призов, в том числе за рубежом. Чья оценка, реакция удивила?

- Это хорошо, что тебя с твоим взглядом на Ленина и на эпоху увидели и услышали там, где могли и не услышать. Как ни парадоксально, за границей фильм по Ленину воспринимали с большим интересом, чем у нас. Так мне показалось. Показывали в Нью-Йорке, в Лондоне, в Риме, в Испании. Дело, возможно, в том, что Ленин и революция для нас — это все еще болезненная рана. Может, и подсознательно - даже если физически мы эту рану не ощущаем.

- Ну, физически мы Ильича можем видеть на главной площади страны в мавзолее.

- Я лично за то, чтобы Ленина похоронили. По христиански. И это не сейчас во мне родилось. Давно. Глядение на покойника не хорошо с любой точки зрения. У кого-то, может это было в традиции, у нас такой традиции не было. И нормальное захоронение — это завершение того акта, который приблизит эту фигуру к нормальному восприятию.

ПОЕЗД СУДЬБЫ

- Так если бы в реальной жизни Ленин на том поезде весной 1917-го не прибыл на Финляндский вокзал Петрограда — страна стала совсем иной?

- Пожалуй, все-равно пришло бы к такому результату, ко второй революции. Я достаточно хорошо изучал этот момент нашей истории, чтобы понять: потрясение бы случилось, с Лениным или без. Была почва. Логика развития без Ленина могла бы быть несколько иной. Но с тем же результатом.

- Вы по другому стали смотреть на фигуру Ленина после этой огромной работы?

- Вне всякого сомнения. Это уже во время съемок произошло. Нет, не было никакого разочарования. Я просто стал лучше понимать его место и методы. Это не значит, что стал лучше относиться или хуже. Нет. Есть нечто, что важнее упрощенных категорий: плохой - хороший. Я стал точнее видеть роль Ленина в этом процессе.

- И вы согласны с немецкими исследователями, что Ленин — самая масштабная фигура в нашей истории 20 века?

- Как показала практика — пожалуй да. Начала века. Я смотрю на общей срез истории. Безусловно интересно, что именно вот такой человек совершал вот это все. Разные есть исторические фигуры мирового масштаба. Юлий Цезарь — там величие. Наполеон — наверное, тоже, при том что физически он не был величав. А Ленин на сломе эпох — самый интересный персонаж, без внешнего величия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В СССР было более 14 000 памятников Ленину.

В России - 7 тысяч.

Осталось 5 тысяч (1311 из них входят в список Минкульта).

На Украине было около 5500. Осталось 14.

Сегодня в России 5167 улиц имени Ленина.

В остальном мире - 460.