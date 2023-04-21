Турецкий расклад

У Турции на освоение космоса самые серьезные планы. Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Не зря нашего восточного партнера называют мостом между Западом и Востоком, роль Турции особенно возросла в последний год. Президент Реджеп Тайип Эрдоган не стал присоединяться к антироссийским санкциям.

Западная пресса уже назвала предстоящие в Турции выборы и всю предвыборную кампанию «самым сложным испытанием для Эрдогана за последние 20 лет». Сам же глава государства уверен - он выиграет. Третий раз раз подряд.

Напомним, в 1990-х годах Реджеп Тайип Эрдоган был мэром Стамбула, в 2003 году стал премьер-министром Турции. В 2014 году был избран президентом. Сейчас он выдвинулся от Общественного альянса (это правящая Партия справедливости и развития (ПСР), правая Партия национального движения (ПНД) и другие). Курс взят на консолидацию усилий.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для самого Эрдогана нынешние выборы должны стать, с его слов, «переломной точкой в истории страны». Это не просто заявление. В сформированной им программе по стратегии развития «Столетие Турции», которое страна (в ее современном обличье) отметит в этом году, стержнем проходит главная мысль - вывести Турцию в лидеры на мировой арене.

И для этого есть предпосылки. Нельзя не заметить, что за последние годы страна набрала значительный вес в мире. К ее авторитетному голосу прислушиваются мировые державы. Ей удается балансировать между совершенно разными интересами.

Но и Запад вынужден считаться с интересами страны, к которой он еще недавно относился снисходительно.

ВНУТРИ СТРАНЫ

Начало нового десятилетия для Турции выдалось непростым. Пандемия подкосила экономику, значительно притормозив инвестиционные процессы. Падал ВВП, сокращались объемы производства. Однако Анкара продолжала курс на развитие. Так, например, в прошлом году государство выделило рекордную сумму из бюджета на социальную помощью населению - более $1,6 млрд, или 1,5%. Часть средств была потрачена на пенсионную реформу, двойное повышение МРОТ, субсидии.

Отдельно отметим, что Турция одной из первых согласилась перейти на расчет национальной валютой в международных сделках с Россией. И это значительный шаг на пути к дедолларизации.

ЭХО ТРАГЕДИИ

Говоря о Турции, нельзя не вспомнить национальную трагедию 6 февраля 2023 года, когда мощное землетрясение разрушило огромную территорию, погубив около 49 тысяч человек. На борьбу с последствиями стихии приехали спасатели из многих стран. Немалую работу проделало и правительство. Больше 3 млн людей переселили в безопасные регионы, им выделяется необходимая соцпомощь. В зоне бедствия восстанавливаются дома, многие строятся заново. Заливка фундамента для тысяч зданий уже началась.

ТЕХНОЛОГИЯМ - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

2023 год - год инвестиций в IT-отрасль, без которой развитие экономики в современных условиях невозможно. Сейчас это мировая тенденция. В стране разработаны меры для поддержки технологических направлений - это и полугодовые безвозвратные кредиты и субсидии, усиленная подготовка соответствующих специалистов. Правительство планирует создать 100 тысяч стартапов к 2030 году. Кроме того, в стране реализуется госпрограмма по созданию более 1 млн рабочих мест в сфере высоких технологий к 2023 году.

В 2025 году доля IT-сектора в ВВП страны должна быть 5%, а трудовая занятость в этой сфере - не менее 50 тысяч человек.

ДО КОСМОСА РУКОЙ ПОДАТЬ

Еще в начале 2021 года в Турции заявили о 10-летнем плане развития своей космической программы. Самое интересное, что уже в апреле был испытан гибридный двигатель ракеты, которая должна отправиться на Луну.

К слову, осенью 2021 года Турецкое космическое агентство было аккредитовано в Международной астронавтической федерации. Это подчеркивает серьезность намерений и амбиций страны. Для справки добавим, что с 2003 по 2015 год турецкие специалисты запустили на орбиту семь спутников.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

По данным СМИ, за последнее десятилетие страна с населением в почти 85 млн человек вышла на такие результаты:

• в три раза (до $815 млрд) вырос номинальный ВВП;

• 31 млн человек - официальная трудовая занятость;

• 10% - уровень безработицы;

• налоги на доходы бизнеса уменьшились на 10%;

• приватизированы крупные госпредприятия;

• введены меры для защиты местных производителей;

• антидемпинговая политика;

• переход на плавающий курс лиры;

• льготные условия для компаний в специальных промышленных зонах.