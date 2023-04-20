Ракету-носитель Starship Илона Маска подорвали в воздухе во время взлета: кто и зачем это сделал

Старт ракеты-носителя «Старшип». Фото: SpaceX

Изначально ракета-носитель должна была стартовать в 16:28 по времени Москвы. Но незадолго до старта время остановили — некоторые двигатели не «прозвонились». После небольшой заминки старт решили возобновить — циклопическая ракета взлетела. Столб огня был настолько мощным, что уничтожил бетон под стартовым комплексом. На видеотрансляции было видно, что не все двигатели работают — сначала два, потом всё больше. В какой-то момент «Старшип» летел уже без пяти двигателей! Стоит учитывать, что в этой комплектации на первой ступени стояло целых 33 двигателя. В теории, даже без пяти работающих двигателей ракета-носитель могла бы добраться до орбиты, но — не судьба.

Хорошо видно, какие из двигателей первой ступени так и не заработали. Фото: SpaceX

При достижении потолка в 38 км ракету начало крутить по двум осям — она выделывала мёртвые петли и никак не могла стабилизироваться. После нескольких пируэтов её было решено контролируемо подорвать. Обломки упали в Мексиканский залив, впоследствии их выловят и доставят обратно на производственную площадку и испытательный космодром в районе местечка Бока-Чика.

Момент контролируемого подрыва ракеты «Старшип». Фото: SpaceX

Как мы писали ранее, с помощью подобной ракеты Илон Маск планировал доставлять астронавтов на Луну и Марс. Параллельно с этим прорабатывая и военную переброску грузов в любую точку в мире.