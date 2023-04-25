Законопроект о РОП внесли в Госдуму

Фото: Пресс-служба РЭО

Эксперты отрасли по обращению с отходами назвали проект закона прорывным. Совершенствование механизма РОП позволит привлечь в отрасль по обращению с отходами больше средств, которые необходимы для создания недостающих мощностей по утилизации в объеме 17,6 млн тонн. Что изменится для граждан, производителей товаров и утилизаторов отходов — читайте в материале “Комсомольской правды”.

«Важнейший для отрасли по обращению с отходами законопроект внесен в Госдуму. Он предусматривает совершенствование системы расширенной ответственности производителя (РОП) для достижения национальной цели по снижению захоронения отходов в 2 раза, а также меры для перехода к экономике замкнутого цикла. Механизм РОП (средства экологического сбора) является гарантией возврата финансовых средств, вложенных в создание объектов утилизации отходов. При существующем администрировании сумма поступающего экосбора составляет 5,1 млрд в год, на эти деньги невозможно построить 17,6 млн тонн мощностей, требуемых для выполнения показателя в рамках федпроекта “Экономика замкнутого цикла” к 2030 году.

Что предлагается сделать: перенос ответственности на производителей упаковки, введение коэффициентов экологичности и увеличение норматива утилизации упаковки до 100%, создание реестров товаропроизводителей и проверенных утилизаторов, исключение ассоциаций из исполнителей РОП, введение обеспечительных мер для импортеров и многое другое. Мы увидим, как отрасль станет прозрачной и доступной для добросовестных компаний, работающих по принципам экономики замкнутого цикла. РЭО поддерживает доработанный проект, и мы рассчитываем на запуск новой модели РОП с 1 января 2024 года», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Фото: Пресс-служба РЭО

Что изменится для производителей

Законопроект предусматривает перенос ответственности по РОП с производителей товаров на производителей упаковки. Это позволит существенно уменьшить количество субъектов регулирования - с 4 млн до 58,5 тысячи организаций, а значит упростить контроль и регулирование субъектов РОП.

Нормативы утилизации вырастут поэтапно до 100%. В 2015 году при внедрении системы РОП нормативы утилизации не были установлены по причине необходимости адаптации бизнеса к новым экономическим условиям.Норматив утилизации – «понижающий» коэффициент ответственности производителя. Сейчас средний норматив на товары составляет 23%, на упаковку - 27%.

Устанавливается дифференциация ставок экосбора в зависимости от сложности извлечения и переработки отдельных видов товаров и упаковки, для чего будет введена Методика расчета ставок экосбора с соответствующими коэффициентами “экологичности”. Это так называемый коэффициент экологичности, согласно которому чем менее экологична упаковка, тем выше ставка экосбора. Если товар или упаковка не подпадает ни под один из экологических критериев , то производитель платит только экосбор по базовой ставке, если есть такие критерии, пере.

Липовые акты утилизации уйдут в прошлое. Для этого законопроект предусматривает введение реестра верифицированных утилизаторов. Перед включением в реестр они должны будет пройти проверки, подтвердить наличие оборудования. При выявлении нарушений недобросовестные утилизаторы будут исключаться из реестра.

Исключается способ исполнения РОП посредством Ассоциаций компаний-производителей. Ассоциации не смогут предоставлять отчетность от имени товаропроизводителей и заключать договоры с утилизаторами, но смогут продолжить работу.

Создается “конвертер”, определяющий переход товаров в отход и впоследствии в товар (продукт утилизации). Текущая система РОП предусматривает, что товаропроизводитель представляет в Росприроднадзор акт утилизации отходов от использования выпущенных им товаров. При этом нет требования о закрытии только соответствующими видами отходов. Кроме того, есть также проблема четкого определения лица, осуществляющего утилизацию в рамках механизма РОП. Для того, чтобы невозможно было признать утилизаторами тех, кто не осуществляет фактическую утилизацию (например, заготовителей), необходимо не только соотнесение кодов ОКПД и ФККО, но и «переходник» на итог утилизации.

Для импортеров предусмотрено введение банковских гарантий и договора поручительства от утилизатора из реестра утилизаторов, либо уплата экосбора по факту ввоза товаров.

Что изменится для утилизаторов

Полная ответственность (100% норматив утилизации) гарантирует возврат инвестиций и простимулирует спрос на услугу утилизации, а значит, и создание новых мощностей по переработке отходов. К 2030 году необходимо создать 25,7 млн тонн мощностей (существующие на 2022 год мощности - 8,1 млн тонн, требуется построить - еще 17,6 млн тонн). Данный показатель соответствует ежегодному объему выпуска товаров и упаковки в оборот в размере 25,7 млн тонн.

Для устранения недобросовестных утилизаторов повышается роль Единой федеральной государственной информационной системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ). В нее будет включен реестр утилизаторов, с которыми можно будет заключать прямые договоры в рамках системы РОП. Для включения в реестр им необходимо будет подтверждать свои мощности. Модернизация ЕФГИС УОИТ также предполагает создание реестров и введение прозрачной аналитики по субъектам РОП, взаимодействие с иными государственными системами.

Что изменится для граждан

Совершенствование механизма РОП обеспечить отрасль утилизации необходимыми финансовыми ресурсами - как через поступление экосбора, так и через прямые договоры с товаропроизводителями.

Создание недостающих мощностей по утилизации отходов объемом 17,6 млн тонн 19 тысяч рабочих мест. Новые предприятия позволят обеспечить дополнительные рабочие места в смежных отраслях, включая производство новых, более экологичных товаров и обработку отходов.

Без совершенствования РОП будет наблюдаться рост числа полигонов и незаконных свалок, а также рост тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов из-за низкого объема средств, уплаченных производителями в рамках экосбора.

Фото: Пресс-служба РЭО

Что думают эксперты

Исполнительный директор АО «Корпорация ЭКОПОЛИС» Екатерина Радионова считает, что законопроект о РОП сделает отрасль более прозрачной с точки зрения прослеживаемости отходов.

«РОП — важнейший инструмент развития отрасли утилизации, от эффективности его структурирования зависят как стабилизация экологической обстановки в стране, так и экономические показатели деятельности производственных утилизирующих предприятий. Позитивными моментами законопроекта по РОП являются увеличение прозрачности прослеживания движения отходов, а также формирование реестра добросовестных утилизаторов», — сказала она.

Заместитель генерального директора ООО «ОрисПром» Юлия Кузовлева указала на проблему занижения стоимости услуг утилизаторов - цена договора с товаропроизводителями существенно ниже утвержденных ставок экологического сбора, что связано с демпингом цен со стороны “бумажных” переработчиков. Ставка экосбора должна быть справедливой, так как работа переработчиков складывается из затрат на транспортировку, ремонт, эксплуатацию и закупку оборудования, зарплаты сотрудников и других расходов.

«Факты ненадлежащих действий ассоциаций также были доказаны неоднократно. Многие компании не имеют соответствующего оборудования, лицензии. Реальные утилизаторы многие годы борются с „бумажными“ переработчиками. Благодаря ассоциациям миллионы рублей утекали в никуда. Поэтому принятие поправок жизненно необходимо отрасли, причем чем быстрее, тем лучше. Необходимо предпринимать самые решительные меры, о которых говорится не первый год. Переработчики стекла, бумаги, пластика, лома — абсолютно все ждут реформы РОП», — отметила Кузовлева.

Утилизаторы, которых непосредственно касаются поправки, высказались по поводу принятия законопроекта о РОП и отдельно отметили его влияние на экономический рост. Полноценная и эффективная система РОП станет основой для формирования зоны роста в таких секторах экономики, как сбор и обработка отходов, производство товаров и упаковки из легкоперерабатываемых материалов, машиностроение, связанное с обеспечением экономики замкнутого цикла, а также во многих других смежных отраслях.

«Изменения в целлюлозно-бумажной промышленности станут одними из самых значительных, так как картон и прочие материалы на основе растительных полимеров являются самыми цикличными в секторе упаковки. На сегодня в хозяйственный оборот вовлекается около 63% отходов бумаги и картона, после полноценного внедрения новелл законопроекта в течение нескольких лет уровень цикличности отрасли вырастет до 80%. Это будет достигнуто за счет расширения долей рынка, занимаемых продукцией на основе растительных полимеров, прежде всего, в секторе упаковки и посуды, в результате вытеснения продукции, рециклинг которой затруднен», — считает исполнительный директор Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.

Законопроект направлен на то, чтобы снизить количество излишней упаковки, а ту упаковку, которая останется, сделать максимально цикличной. «Таким образом, с одной стороны, снизится стоимость упаковки, с другой, снизится образование отходов, а значит, и плата за вывоз отходов для населения», — добавил Сергеев.

Администрировать систему РОП станет проще, уверен генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор. Он допустил, что себестоимость стеклянной упаковки может вырасти, но незначительно. Товаропроизводители приобретут стеклотару по цене, сформированной с учетом затрат на утилизацию, однако им самим платить за это уже не придется. Кроме того, благодаря законопроекту различные посреднические ассоциации не смогут выписывать акты на утилизацию, по факту не происходящую.

«Данное явление носит массовый характер, и потому доля отходов, накапливаемых на полигонах, в том числе, стекольных, в России практически не изменилась. Мы изготавливаем и отгружаем заказчикам тарное стекло и заинтересованы в его стопроцентной утилизации, что и позволяют обеспечить производственные мощности предприятия. Подчеркну — подтверждение их наличия исключит возможность исполнения РОП недобросовестными утилизаторами», — указал Мор.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов назвал законопроект долгожданным. Документ призван навести порядок в отрасли, в том числе по ликвидации схем фейковой утилизации.

«Нужно повышать ответственность игроков на рынке и обеспечить прозрачность всех цепочек. Как показала практика, ассоциации в основном выступают финансовыми посредниками и оказались порочным звеном всей системы, по сути дискредитировали ее. Очевидно, что институт РОП в сегодняшнем виде не состоялся. С этим давно надо разбираться. В выигрыше будет и природа, и казна», — сказал Исмаилов.

Расширенная ответственность производителей (РОП) — система экономического регулирования, по которой ответственность за утилизацию отходов от использования товаров несут производители и импортеры. Ставка экологического сбора выше для тех, чья упаковка наименее экологична.

Предыстория законопроекта РОП

Механизм РОП начал действовать в 2015 году, однако не оказал должного эффекта на отрасль с точки зрения утилизации отходов и экологического сбора. Чтобы изменить ситуацию, в декабре 2020 года вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила Концепцию совершенствования института расширенной ответственности производителя и импортеров товаров и упаковки. Дорожная карта во исполнении Концепции предполагала подготовку нормативных правовых актов.

В 2021 году при участии РЭО был подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», (в части совершенствования механизма РОП). На площадке Правительства РФ он неоднократно рассматривался Минпромторгом России, Минсельхозом России, Минэкономразвития России совместно с представителями отрасли и бизнес-ассоциаций. После всех замечаний в 2022 году законопроект был одобрен Правительством РФ и внесен в Государственную Думу.