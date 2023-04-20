Владимир Путин назначил замминистра финансов Котюкова врио губернатора Красноярского края

Красноярский край примет уже бывший замминистра финансов Михаил Котюков. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Слухи, что старого красноярского губернатора Александра Усса могут вот-вот отправить в отставку, ходили уже несколько месяцев. Причины официально не назывались. Но закончилось все иначе – глава региона написал заявление самостоятельно.

Владимир Путин тут же назначил нового врио губернатора для одного из богатейших сибирских регионов. Красноярский край примет уже бывший замминистра финансов Михаил Котюков.

Глав страны по видеосвязи переговорил с ним.

- Вы родом из Красноярского края, много лет там работали, доросли там до заместителя губернатора, занимались экономикой и финансами края, а в центральном аппарате, в центре занимались высшей школой, наукой, - с одобрением перечислил заслуги нового врио губернатора президент.

- Максимально весь свой потенциал, который наработал, все возможности, которыми сегодня обладаю, буду применять для решения самых насущных, актуальных вопросов для жителей родного края, - в ответ пообещал Котюков.

Новый врио губернатора рассказал, что в первую очередь займется энергетикой, коммуналкой, транспортной связностью и экологией. Ну и ни один доклад в последнее время не обходится без обсуждения СВО.

- Считаю принципиально важными, приоритетными вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, которые на территории края проживают, - сказал Котюков.

- Желаю вам всего самого доброго, - под конец сказал Путин.

Он добавил, что обязательно увидится с Котяковым, когда новый врио руководителя края успеет войти в курс дел.