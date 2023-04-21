Опа! У Фила новая попа!

30 апреля артисту стукнет 56. Как говорится, а кто даст?! Фото: vk.com

Весь год мы только и делаем, что изумляемся преображению Филиппа Киркорова. То ему удаляют лишний жир и он становится стройным топольком, то превращается в блондина - то с длинными волосами, то с короткими. Но недавний концерт в Санкт-Петербурге показал, что это все были цветочки.

Во-первых, артист вышел на сцену в облегающем костюме. И в профиль было как-то очень заметно, что ягодицы Киркорова (простите) очень уж подтянутые. Ну чисто Дженнифер Лопес! Или даже Ким Кардашьян (американская фотомодель, участница телешоу, сделавшая карьеру в том числе на своей тыльной части. - Ред.).

Такие ягодицы - результат или тяжелой пахоты в тренажерном зале (а Фил в любви к спорту сроду не был замечен), или пластической операции. Вот в это проще поверить, с его-то склонностью лечь под скальпель.

Сам Киркоров интригу не раскрывает. Только настаивает, что все у него натуральное. Мол, не поролон это! Но то, что Филипп гордится своей филейной частью, очевидно. На концерте в Питере он так крутил бедрами, привлекая внимание к этой части тела, что видеть это, право, было неловко.

Да вы, Филипп Бедросович, просто фавн какой-то! Вот вам бес в ребро вдарил так вдарил!