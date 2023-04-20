ПСБ поддержит волгоградских машиностроителей

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Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ и Олег Николаев, заместитель губернатора Волгоградской области провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили создание условий для развития отечественных предприятий машиностроения и инициативы по привлечению молодых специалистов в отрасль. Результатом встречи стало совместное решение о включении новых представителей органов власти в рабочий комитет для реализации задач в сфере поддержки российского машиностроения.

«Создана новая и очень важная рабочая площадка в Волгоградской области для открытого диалога правительства, машиностроителей, бизнеса и общественных организаций в части решения совместных задач повышения конкурентоспособности продукции отечественных предприятий. Сегодня экономическая и технологическая устойчивость промышленных предприятий, и в первую очередь предприятий ОПК, имеет особое значение. ПСБ намерен усилить работу по всем направлениям, касающимся машиностроительной отрасли региона как в области кредитной поддержки, так и в сфере промышленной ипотеки, кадровой и социальной политики для привлечения молодых перспективных специалистов в машиностроение. Будем оказывать содействие в реализации значимых проектов для региона, вместе способствовать активному развитию отрасли», - сказала Вера Подгузова.

Вера Подгузова также приняла участие в совещании по мерам поддержки машиностроительных и оборонных предприятий и в расширенном заседании Регионального совета Волгоградского отделения «Союза машиностроителей России», который курирует председатель ПСБ Петр Фрадков. В мероприятиях также приняли участие начальник Центра компетенций ОПК ПСБ Михаил Федорин, руководители 30 предприятий региона и профильных ведомств администрации Волгоградской области.

На совещании представители ПСБ презентовали инструменты финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки организаций оборонной промышленности, наиболее востребованные на рынке механизмы привлечения проектного финансирования и пополнения источников оборотных средств, инвестиционные ресурсы, вопросы совместной реализации проектов и участия Волгоградского регионального отделения «Союзмаш» в жизни региона. Было подписано соглашение о сотрудничестве между «Союзмаш» и Комитетом образования, науки и молодежной политике Волгоградской области.