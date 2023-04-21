Последние новости о ситуации вокруг Украины на 21 апреля 2023 года: Зачем Киев спорил с NASA, почему Кеннеди против войны и поставят ли немцы истребители

Олаф Шольц полагает, что Киеву сейчас не нужны новые типы оружия — пусть Зеленский и требует этого постоянно Фото: REUTERS

Горячо пришлось украинским штабам

Группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском вывела из строя два взвода, два танка, две БМП, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 ВСУ. «Западная» группировка войск на Купянском направлении пресекла действия трех украинских ДРГ, нивелировала до 50 «воинов света», две бронемашины и два пикапа. «Южная» группировки войск в ДНР нанесла противнику такой урон: до 470 украинских бойцов и иностранных наёмников, три танка, пять БМП, шесть бронемашин, четыре автомобиля, РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б» и склад боеприпасов 72-й мехбригады ВСУ в Водяном. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях умножила на ноль до 30 украинских военнослужащих, бронемашину и гаубицу Д-30. А на Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 15 бойцов ВСУ, два автомобиля, американская артсистема М777 и две гаубицы «Мста-Б». В ДНР в районе Константиновки удар пришелся по объединенному штабу группировки ВСУ «Бахмут», а в Тернах и Тоненьком поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й ВДБ ВСУ и 116-й бригады теробороны. И в штабах не спрятаться, не скрыться.

В Артемовске националистов выжимают за железную дорогу

Денис Пушилин, глава ДНР, сообщил об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска. И заявил, что ЧВК «Вагнер» продолжает движение вперед днем и ночью. Также высказал мнение, что в город через некоторое время начнут возвращаться люди и его надо восстанавливать, поскольку там есть предприятия, а, значит, и рабочие места. Ну, а «Военкоры «Русской Весны» в своем ТГ-канале сообщили, что наши штурмовые подразделения смогли прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск ( Бахмут) с укрепрайоном в Часовом Яре. Российские военные прорвались к трассе через поселок Хромово, но ВСУ ведут контратаки, чтобы помешать продвижению наших войск. Западнее железной дороги и рядом с Богдановкой идут ожесточенные бои. ВСУ пытались оказывать давление малыми группами, но, были отброшены за стальную магистраль. Слышишь, рельсы гудят: БАМ?!

Снайперы незалежной бьют по рыбакам и женщинам

По данным Новокаховской горадминистрации снайпер ВСУ ранил рыбака из Новой Каховки, который мирно рыбачил на Днепре. Несчастного добытчика доставили в больницу с огнестрельным ранением бедра и травматическим шоком. Украинский снайпер с правого берега не мог не видеть, что человек сидит на берегу с удочками, не с оружием. На станцию скорой помощи раненного доставили подоспевшие на звук выстрела российские военные. При том продолжаются сильные артобстрелы Новой Каховки и близлежащих сел в Херсонской области со стороны ВСУ. В частности, снаряды попали на территорию пожарно-спасательной части. При обстреле один человек погиб и двое были ранены. Также было зафиксировано два порыва труб газоснабжения. Зря думаете, что пожар не перекинется на правый берег.

Кто просиял над Киевом, вызвав всеобщее возбуждение горожан

Необычно яркая вспышка в небе над Киевской областью, по данным Центра спецконтроля при космическом агентстве незалежной (ГЦСК), связана с тем, что в плотные слои атмосферы ворвалось космическое тело. В сообщении Центра так и говорится: «Инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва — в Киевской области. Событие, вероятно, связано со входом космического тела в плотные слои атмосферы». А ведь когда накануне вечером жители столицы и области массово сообщали о яркой вспышке в небе накануне объявления воздушной тревоги, то грешили сначала на русских, а потом на… американцев! Сергей Попко, глава Киевской военной администрации, ответственно заявил, что над Крещатиком промелькнул падающий американский спутник. Но в NASA слухи о падении спутника из США на украинскую землю отвергли, сообщив, что их объект все еще находится на орбите. Ну, что тогда — остаются инопланетяне?

Украинские прокуроры требовали от Анкары задержать судно с российским зерном

The Wall Street Journal сообщает, что украинские прокуроры обращались к Анкаре с просьбой задержать судно Bomustafa O с «зерном из Крыма». Судно под панамским флагом принадлежит компании из Дубая. Представители прокуратуры незалежной заявили, что зерно вывезено с «украинской территории» и загружено в одном из портов южного полуострова. Киев требовал от турецких властей взять пробы зерна и допросить капитана судна и команду. И есть же время у людей заниматься всякой ерундой — лучше посевную не провалите.

В ЕС ищут лазейки для передачи российских активов Киеву

Джессика Росвалль, министр Швеции по вопросам ЕС, сообщила, что рабочая группа корпит над способами того, как бы замороженные российские активы бросить в бездонный кошелек Киева. В интервью испанской газете «Расон» Росвалль заявила, что «шведское председательство в Совете ЕС сосредоточилось на поддержке Украины». А введение санкций и избавление от зависимости от российских энергоресурсов важно не только для незалежной, но и для «повышения безопасности Евросоюза», поэтому будут продолжены усилия по "согласованию видов преступлений и наказаний за уклонение от санкций". Законность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины ставят под сомнение даже европейские юристы, но лиха беда начало. Воровать — не воевать.

Кеннеди не понимает, что США забыли на Украине

Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го американского президента Джона Кеннеди, сообщил, что в Штатах замалчивается тот факт, что российским войскам невозможно противостоять. Объявивший о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Белого дома, Кеннеди-младший в интервью Fox News заявил: «Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному. И мы не можем противостоять им» . И добавил, что, по его мнению, конфликт на Украине — слишком большая проблема для Вашингтона. Поскольку с геополитической точки зрения он ускоряет сближение Москвы и Пекина. А это - худший исход для Вашингтона. Кандидат в президенты задал прямой вопрос: что США забыли на Украине? Не знаем, не знаем - может, деньги Байдена-младшего?

Новые средства поражения испытывают в зоне СВО

Российские ВКС начали использовать в СВО новые средства поражения. В том числе находящиеся на стадии испытаний. По данным «Известий» это корректируемые бомбы и управляемые ракеты. И ряд других изделий, еще проходящих проверку. Их использование по украинским позициям и складам, в основном, завершаются эффективным поражением заданных целей. В частности, стало известно о применении планирующих бомб, с дальностью от 40 до 60 км. Украинская ПВО тут неэффективна - как показал пример Артемовска. Бомбическая сила.

Канцлер не собирается поставлять истребители Киеву

Олаф Шольц полагает, что Киеву сейчас не нужны новые типы оружия — пусть Зеленский и требует этого постоянно. Канцлер признал, что поставки самостийной боеприпасов и танков - для ФРГ и Евросоюза приоритет. Но сейчас ЕС не видит необходимости отправлять Киеву что-то большее. Категоричное «нет» касается поставок истребителей. А замминистра обороны США Колин Каль сообщил, что истребители F-16 Вашингтон сможет передать Киеву не ранее, чем через полтора года. Ну а к тому времени либо ишак сдохнет, либо падишах - и самолет понадобится разве что для эвакуации.