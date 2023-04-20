Артист Евгений Герасимов, сыгравший робота Вертера в «Гостье из будущего» рассказал, почему от отказался сниматься в продолжении фильма

Артист Евгений Герасимов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях на YouTube вышел трейлер нового фильма «Сто лет тому вперед», премьера которого состоится только в декабре. Это новая экранизация одноименной фантастической повести Кира Булычева. Первая киноверсия - «Гостья из будущего» - вышла на экраны в середине 80-х. Тот пятисерийный телевизионный фильм был невероятно популярен у советских подростков. Но прошло уже 40 лет. Современные тинейджеры, почти нет сомнений, не смотрели кино о приключениях Алисы Селезневой, попавшей из будущего в обычную московскую школу, чтобы спасти таинственный миелофон из рук космических пиратов. Вот и решила кинокомпания Central Partnership снять новую версию. В роли Алисы - Дарья Верещагина, Коли — Марк Эйдельштейн. Александр Петров играет космического пирата. Константин Хабенский - профессор Селезнев, Виктория Исакова - Кира Селезнева. Голосом Федора Бондарчука говорит робот Вертер…

Посмотревшие трейлер зрители считают, что кроме имен персонажей, советский фильм и его современный «собрат» ничего общего не имеют. Судя по дискуссии в соцсетях, сравнение оказалось не в пользу новой версии. Мол раньше это была добрая, душевная, фантастическая история про подростков, а сейчас получился блокбастер в стилистике «Звездных войн», фэнтези про боевых старшеклассников. Вместо ретрофутуризма - киберпанк. Критики уже отметила, что из новой экранизации выветрился дух Кира Булычева. Хотя как это можно понять по короткому трейлеру?

Что думает об этом народный артист России, депутат Евгений Герасимов, сыгравший в «Гостье из будущего» робота Вертера.

- Трейлер на YouTube пока не смотрел. Не знал, что выходит новая экранизация повести Кира Булычева. Но раньше мне много раз предлагали поучаствовать в продолжении фильма, - рассказал нам Евгений Владимирович. – Было огромное количество разных вариантов. Я отказывался: не нравился сценарий, он был плохо написан. В нашем фильме сценарий писал Кир Булычев, и поэтому он был прекрасен. Я не против новой экранизации его повести, если сохранится авторский почерк. Главное, чтобы это было талантливо. Хорошо бы, чтобы не исчезла атмосфера нашего фильма, но и современные технологии никто не отменял…

Кстати, повторных экранизаций признанных литературных произведений в кино существует десятки. Взять хотя бы роман «Анна Каренина» или «Мастер и Маргарита», которые экранизироли не единожды с разной степенью успеха. Или повесть Павла Бляхина «Красные дьяволят», которая впервые воплотилась на экране еще в эпоху немого кино, а в конце 60-х – в фильмах Эдмонда Кеосояна о приключениях «Неуловимых мстителей». «Переснимали» повести Анатолия Рыбакова «Кортик» и «Приключения Кроша», «Старую крепость» Владимира Беляева, «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца… «Остров сокровищ» экранизировали трижды - в 1937, 1971 и 1982. Не считая чудесного мультфильма Давида Черкасского 1988 года. Этот список можно продолжать. В том, что появляются новые киноверсии, ничего необычного или плохого нет. Даже если это совсем другое кино.