Зарубежные гости выступят на федеральном Просветительском марафоне Знание.Первые

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества Знание

О политике и информационных войнах с московской сцены марафона будет говорить энергетический аналитик и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она посвятит свою лекцию тому, как воспринимают Россию в мире, а также правде о России, которую не расскажут на Западе. Карин Кнайсль призывает разделять политические разногласия и культурное сотрудничество, она не поддерживает противопоставление России и Европы, считая нашу страну неотъемлемой частью европейского пространства культуры и экономики.

Большим данным, искусственному интеллекту и роли цифровых технологий в жизни людей посвятит свою лекцию гость марафона из Индии, основатель Tech Whisperer Limited, Cambridge UK Джасприт Биндра. Его книга The Tech Whisperer стала мировым бестселлером. Во время прямого телемоста Индия — Москва Джасприт Биндра расскажет, как мир необратимо меняется под воздействием искусственного интеллекта и что нас ждет в будущем.

Также к участию в программе марафона приглашены: китайский журналист, поэт и переводчик, специалист в области кросс-культурной коммуникации, директор по России и странам СНГ Китайской международной ассоциации по связям с общественностью (CIPRA), почетный профессор Гонконгского университета и Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Сунь Юэ, непальский альпинист Нирмал «Ним» Пурджа, сербский доброволец в Вооруженных силах Донецкой Народной Республики Деян Берич, актер Стивен Сигал.

Трехдневная программа Просветительского марафона Знание.Первые объединена идеей поэтапной трансформации героя нашего времени — человека действующего. В основе концепции — современная Россия, страна стремительных изменений, в которых молодые люди смогут увидеть потенциал для себя, новые перспективы, чтобы активно двигаться вперед по пути самореализации. Опытом и знаниями на марафоне поделятся выдающиеся ученые, руководители крупнейших компаний, успешные предприниматели, врачи, спортсмены, журналисты, представители сферы культуры и искусства, военнослужащие, государственные деятели. Параллельные онлайн-трансляции выступления будут идти на сайте, в группе Российского общества «Знание» ВКонтакте, а также в виртуальном пространстве «КоМета» от Сбера.

Среди лекторов марафона Знание.Первые заместители Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, Министр финансов РФ Антон Силуанов, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, врио главы ДНР Денис Пушилин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель совета директоров Российской экономической школы (РЭШ) Алексей Кудрин, директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, журналист и телеведущий Владимир Соловьев и многие другие.

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Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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