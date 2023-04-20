Жители новых территорий, сражавшиеся за Украину, не получат российских военных пенсий и льгот

Замглавы оборонного ведомства Татьяна Шевцова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны заявило о проверке граждан новых регионов России на участие в антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

«Уже организована работа по передаче дел, и при принятии дел в обязательном порядке обязательный контроль и проверка этих военнослужащих будет производиться», — заявила замглавы оборонного ведомства Татьяна Шевцова.

Отметим, что проверками на освобожденных территориях бывших сотрудников украинских спецслужб и полиции также занимается Росгвардия.

«Списки бывших украинских военнослужащих были получены ранее из разных источников, а в настоящее время эта информация актуализируется», - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Отметим, что мероприятия на освобожденных территориях проводятся также по адресам владельцев гладкоствольного и нарезного оружия, база которых также есть у наших военных.

А вот ополченцы Донбасса и контрактникам, что противостояли боевикам АТО начнут получать прибавку к основной зарплате или пенсии. Госдума России приравняла их к ветеранам боевых действий СВО. Статус предполагает единую для всех регионов России установленную военную пенсию ветерана боевых действий и набор льгот.

В ЭТО ВРЕМЯ

Польским военнослужащим раздали памятки, с перечнем правил общения с военнослужащими ВСУ. Она больше напоминает правила поведения в каком-то закрытом лечебном учреждении. Вот о чем просят польских солдат:

Польским военнослужащим раздали памятки, с перечнем правил общения с военнослужащими ВСУ

1. Обращайся к вооруженным украинцам уважительно.

2. Выучи полезные украинские фразы, чтобы добиться их расположения (доброе утро, до свидания, я понимаю).

3. Не забывай улыбаться, когда разговариваешь с украинцами, не повышай голос, откажись от использования ненормативной лексики.

4. По возможности выучи слова государственного гимна Украины.

5. Если украинец не понимает, что ты говоришь, повтори еще раз, но медленно и четко, используя различные жесты и мимику.

6. Не обращай внимание на противоправное поведение солдат ВСУ: мародерство, убийства, пытки, изнасилования, продажа оружия.

7. Не раскрывай украинцам сумму своего денежного довольствия, чтобы они не завидовали.

8. Не одалживай украинцам деньги, они долги не возвращают.

9. Никогда не направляй оружие в их сторону, дабы не возникло недопонимание.

10. Помните: не вступай в спор с украинцами. Ничего хорошего из этого не выйдет.

11. Не употребляй с военнослужащими ВСУ алкогольные напитки.

12. В дружеской беседе с военнослужащими ВСУ избегай таких тем как Волынская резня, Восточные Кресы, дивизия СС "Галичина".

13. Не называй украинцев быдлом, бандеровцами, упаинцами.

14. Бандера, Шухевич, Клим (Савур) - патриоты и герои Украины.

15. Не обращай внимания на символику УПА.