Анекдоты: Нельзя сказать, что я к работе отношусь с особым предубеждением. Но считаю, что и на ветках нам было неплохо

Люди в тюрьмах столько не сидят, сколько мы в интернете.
* * *
Раньше объезжали ямы. Теперь проще объехать дорогу.
* * *
Участник «Битвы экстрасенсов» застрял в лифте и полдня не мог вызвать лифтера, потому что приходил то Сталин, то Ленин.
* * *
- Ты же так меня любил!
- Да, любил, но это было 80 кг тому назад...
* * *
Встречаются Изя с Моней:
- Ты слышал, бензин таки опять подорожал?
- Тебе-то шо за дело до того?
- Если у меня нет автомобиля, таки мне нет дела до подорожания бензина?! Но у меня есть зажигалка!
* * *
Внезапно все встало на свои места, когда ребенок спросил, почему на логотипе Сбера нарисована капуста.
* * *
Лермонтов в твои годы уже разочаровался в жизни! А ты! Сидишь тут веселый и улыбаешься, бестолочь!
* * *
- Ваня, отгадай в кроссворде: старинная русская головоломка.
- Топор.
* * *
Деревня всегда была экофрендли: на земле жили, землей кормились, в землю останки закапывали. И с незапамятных дедовских времен ранним утром пастух выгонял мычащее или же блеющее стадо веганов на общинное пастбище.
* * *
В Соединенных Штатах Америки продолжается долгосрочная забастовка киллеров. Оказывается, им не выплачена зарплата еще за Джона Кеннеди.
* * *
Вляпалась легковушка в грязь по уши. А тут, на счастье, трактор рядом. Тракторист ее вытащил и говорит водиле:
- С тебя две тысячи.
- Что-то дороговато, однако.
- А ты знаешь, сколько стоит эту грязищу и лужу в порядке содержать?
* * *
Живу назло Пенсионному фонду.