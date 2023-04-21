Анекдоты: Нельзя сказать, что я к работе отношусь с особым предубеждением. Но считаю, что и на ветках нам было неплохо

Люди в тюрьмах столько не сидят, сколько мы в интернете.

* * *

Раньше объезжали ямы. Теперь проще объехать дорогу.

* * *

Участник «Битвы экстрасенсов» застрял в лифте и полдня не мог вызвать лифтера, потому что приходил то Сталин, то Ленин.

* * *

- Ты же так меня любил!

- Да, любил, но это было 80 кг тому назад...

* * *

Встречаются Изя с Моней:

- Ты слышал, бензин таки опять подорожал?

- Тебе-то шо за дело до того?

- Если у меня нет автомобиля, таки мне нет дела до подорожания бензина?! Но у меня есть зажигалка!

* * *

Внезапно все встало на свои места, когда ребенок спросил, почему на логотипе Сбера нарисована капуста.

* * *

Лермонтов в твои годы уже разочаровался в жизни! А ты! Сидишь тут веселый и улыбаешься, бестолочь!

* * *

- Ваня, отгадай в кроссворде: старинная русская головоломка.

- Топор.

* * *

Деревня всегда была экофрендли: на земле жили, землей кормились, в землю останки закапывали. И с незапамятных дедовских времен ранним утром пастух выгонял мычащее или же блеющее стадо веганов на общинное пастбище.

* * *

В Соединенных Штатах Америки продолжается долгосрочная забастовка киллеров. Оказывается, им не выплачена зарплата еще за Джона Кеннеди.

* * *

Вляпалась легковушка в грязь по уши. А тут, на счастье, трактор рядом. Тракторист ее вытащил и говорит водиле:

- С тебя две тысячи.

- Что-то дороговато, однако.

- А ты знаешь, сколько стоит эту грязищу и лужу в порядке содержать?

* * *

Живу назло Пенсионному фонду.