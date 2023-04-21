Минобороны России выпустило рекламное видео, объясняющее преимущество службы по контракту

Минобороны выпустило новый агитационный ролик о контрактной службе в ВС РФ Фото: кадр видео

Министерство обороны России выпустило новый рекламный ролик о контрактной службе в рядах российской армии. Видео начинается с напоминания о льготах и гарантиях, предоставляемых каждому военнослужащему ВС РФ, но далее затрагивает гораздо более глубокие темы.

“Быть плечом к плечу с товарищами, защищать свою семью и родину, сражаться за правое дело, получить новые знания и навыки, стать сильнее”, – это все не имеет цены и гарантированно каждому военнослужащему российской армии.

“Присоединяйся к своим!” – призвали в Минобороны.

Напомним, недавно вышел другой агитационный ролик о контрактной службе в российской армии. В нем Минобороны России рассказало о преимуществах службы, а также затронуло другие вопросы – о детских мечтах, предназначении в жизни и настоящих мужских профессиях.