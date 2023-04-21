Красивой быть не запретишь

Это в XVIII веке дамы могли в угоду мужскому глазу ходить утянутыми в убийственные корсеты и дышать через раз, демонстрируя осиную талию. Те времена давно прошли. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Оля и Наташа - подружки с детства. Разные - как небо и земля. Оля - решительная, веселая, с фантазией богатой, бывало, как сочинит чего-нибудь по юности, хоть стой, хоть падай. Наташа - поскромнее, потише, хотя тоже натура творческая, шьет кофточки всякие крепдешиновые с рюшами.

Оля - стройняшка длинноногая, глазки голубые, распахнутые, волос - копна, Наташа - все с точностью до наоборот. Сколько они дружат, столько Наташа худеет, сидит на диетах и зачем-то отращивает косу. Даже сейчас, когда обеим «чай, не шешнадцать».

У Оли - семья, дети почти взрослые. У Наташи - развалившийся брак и любимая дочь-подросток, как две капли воды похожая на маму. И у обеих подружек - куча историй «об ошибках молодости», юношеских похождениях и ухажерах. Хотя у Оли эта куча, честно сказать, поболе да пораскидистей. Наверное, потому что Оля - приятный мужскому глазу стандарт, а ее дорогая подруга хоть и не без изюминки, но, что называется, на любителя. И чему тут удивляться? Ведь как бы мужчины ни лицемерили про то, что «некрасивых женщин не бывает», пример подруг лишний раз доказывает: большинство представителей сильного пола до банальности предсказуемы в выборе предмета обожания.

А еще она добрая

Ну, например, если изучить опросы последних лет, проводимые всеми кому не лень, в которых мужчинам предлагалось выбрать привлекательные женские черты лица, фигуры и характера, в сумме вырисовывается следующая картина. Сильный пол считает по-настоящему красивыми дам исключительно с тонкими чертами лица, большими выразительными и желательно светлыми - голубыми или зелеными - глазами и умеренным макияжем. При этом, по мнению большинства мужчин, красивая женщина не носит накладных ногтей и ресниц (потому что и так красивая, ей эти трюки ни к чему) и не делает татуировок.

А еще привлекают женщины улыбчивые, лучше с ямочкой на подбородке, а если с родинкой над верхней губой - то просто голова кругом! Насчет цвета волос единого мнения нет, несмотря на миф о том, что «джентльмены предпочитают блондинок», но волосы при этом должны быть длинными. Идеальная фигура - «золотая середина», чтобы не худышка, но и не толстуха. Но с талией. И роста желательно невысокого.

К нарядам женским у сильного пола тоже есть пожелания: платья и туфли на каблучке. Это же так женственно! Кроме того, идеальная красотка лишена вредных привычек и не бредит фанатично диетами (но при этом и не толстеет). И вдобавок ко всему большинство мужчин тянутся к женщинам веселым, добрым, нежным, но инициативным, чтобы сами все решали и при этом были готовы на компромиссы.

В общем-то все предельно понятно, штрихи к портрету нанесены малярной кистью. Слабому полу брать бы да пользоваться готовыми рецептами, но многих такие «требования» только злят.

Ангел мой неземной

«Глаза, значит, голубые, волосы длинные, - рассуждает на одном из женских форумов пользовательница с ником Евгеша. - А если у меня глаза карие и стрижка, значит, я некрасивая, что ли? Нет ну ладно волосы, так еще и туфли с платьями им подавай. Они бы сами в метро в Москве на каблуках поскакали. И по нашим тротуарам российским».

«Добрая, нежная, милая, веселая, - вторит Евгеше другая участница форума, Ника.- Наши мужчины сказок, что ли, начитались? Как будто женщины - беззаботные эльфы, порхают по цветам, солнышку радуются. Ау, мужчины, вы заботы домашние не хотите на себя взять, с детьми помочь? А если я с работы прихожу уставшая, а потом еще и ужин готовь, и с сыном-балбесом уроки делай, и не мурлычу перед мужем, значит, я некрасивая для него, получается?»

Кроме прочего, современные женщины в принципе меньше, чем в прошлые времена, склонны воспринимать всерьез ожидания мужского пола. Это в XVIII веке дамы могли в угоду мужскому глазу ходить утянутыми в убийственные корсеты и дышать через раз, демонстрируя осиную талию. Те времена давно прошли.

- Конечно, женщинам небезразлично, какими хочет их видеть сильный пол, - комментирует семейный психолог Карина Журбина. - Но они могут себе позволить быть разными, ходить в том, в чем им удобно, и быть такими, какими им самим хочется. Заодно демонстрируя свою самостоятельность. И прихорашиваются, меняют цвет глаз, волос, прически, наряды, делают макияж, маникюр дамы не только для мужчин, но и для себя. И что важно - для других женщин. Вот чье мнение их интересует больше всего. Женщина видит красавицу с губами, ресницами, глянцевыми волосами и думает: «Вот это да!» И хочет, чтобы другие женщины думали так же, глядя на нее.

С другой стороны, слабый пол, если хочет, отлично умеет манипулировать сильным, используя его представления о прекрасном. Стоит женщине, которая еще вчера гордо носила на лице выразительные черные брови, длиннющие накладные ресницы и зажимала между пальцев с острыми цветными ноготками тонкую сигарету, вдруг смыть яркий макияж и нарядиться в сарафан в мелкий цветочек и туфельки на шпильке, в мужском восприятии она из демона быстро-быстро перерождается в ангела.