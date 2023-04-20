Глава МИД Украины обвинил Евросоюз в импотенции

Дмитро Кулебе вместо того, чтобы выступать с такими наглыми требованиями, впору было бы пасть на колени – ведь все вменяемые люди прекрасно понимают, что Украина банкрот и никогда не сможет расплатиться по своим долгам Фото: EAST NEWS

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба (это фамилия такая и диагноз одновременно) в очередной раз доказал, что украинство и благодарность соотносятся друг с другом примерно так же, как гений и злодейство. А еще показал себя человеком, который не понимает причинно-следственных связей, логику производства, логистику и кучу совершенно иных вещей, которые не являются для украинцев необходимыми.

На этот раз он подверг жесточайшей критике Евросоюз, большую часть которого, кстати, составляют страны-члены НАТО.

- Неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности. Для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями, - заявил Кулеба на чистом английском языке, адресуя свой «вопль души» явно западной аудитории.

По всей видимости, речь идет об обещанном странами ЕС миллионе снарядов калибра 155-мм. Для Украины. Евросоюз согласовал покупку такого количества этих боеприпасов для Киева по схеме из анекдота про «новых русских» 90-х годов.

Встретились двое «новых русских» и договорились, что один другому продаст два вагона сахара. Ударили по рукам, оформили сделку и разбежались. Один побежал искать деньги, а второй пошел искать сахар.

Так и со снарядами получилось. Оказалось, что в странах ЕС нет заводов, которые могли бы выпустить такое количество этих артиллерийских боеприпасов в нужное время, и члены ЕС раскололись на несколько лагерей, обсуждая, что надо делать – напрячь все жилы и выполнить заказ своими силами, или же пустить для исполнения сделки США и Великобританию. К тому же вдруг выяснилось, что и денег у ЕС на такой заказ нет. Оплатить миллион снарядов планировали из средств Европейского фонда мира (Оруэлл, просто Оруэлл - !). При стоимости одного снаряда 4 тысячи долларов стоимость всего заказа составила бы 4 миллиарда. А в фонде мира имеется всего 2 миллиарда. Там, по всей видимости, не рассчитывали, что Европе для мира потребуется столько боеприпасов.

Тем не менее, Дмитро Кулебе вместо того, чтобы выступать с такими наглыми требованиями, впору было бы пасть на колени – ведь все вменяемые люди прекрасно понимают, что Украина банкрот и никогда не сможет расплатиться по своим долгам. Но он вместе с со своим шефом Зеленским не устает требовать снаряды, артиллерию, танки, самолеты и даже демонстрирует завидный аппетит в отношении кораблей военного флота той же Германии. Да еще и выражает свое крайнее недовольство буквально накануне встречи на американской военной базе в Германии, где как раз должны обсуждаться вопросы передачи вооружений Украине.

Бросить в лицо накануне этого заседания в лицо Европе упреки в импотенции – это надо быть или супернаглым, или суперуверенным в том, что это ты держишь партнеров за особо чувствительные места, а не они тебя.

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