Вопрос дня: Какие ошибки вас раздражают? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Владимир Пахомов, главный редактор сайта Грамота.ру:

- Меня никакие ошибки не раздражают. Филологи знают, сколько в языке есть трудностей и сколько мест, где можно ошибиться. Ошибаются все. А вот люди, которые говорят: «А, вы не там ударение поставили!» - они раздражают.

Леонид Головко, завкафедрой уголовного процесса юрфака МГУ:

- Ошибки, связанные с очевидной безграмотностью. И стилистические ошибки, когда русский язык портят. Почему нельзя писать или говорить хорошим русским языком? Зачем немотивированные нововведения? Всякие «кейсы», «рандомно». Вместо тенденции - тренд повсеместно.

Иван Филатов, учитель истории и обществознания гимназии № 90, Казань:

- Раздражает, когда царей, Ивана IV или Николая II, обозначают не римскими цифрами, а арабскими. И то же самое с обозначением веков. Коробит, когда министерства и ведомства пишут с маленькой буквы. Когда кто-то путает время правления Екатерины Великой или Петра Первого - это не раздражает, а вызывает досаду, что ученик не выучил урок.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра:

- Очень не люблю безграмотные, плохие тексты. Терпеть не могу плохое согласование падежОв. Часто ошибаются в глаголах несовершенного вида - надо почаще заглядывать в словари. Если человек больше трех ошибок делает, у меня сразу к нему отношение меняется.

Александра Плетнева, старший научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН:

- Фактические ошибки. Когда неправильно пишут фамилии, что говорит о культурном уровне человека. Коробит, когда люди не знают слов каких-то, переиначивают их и пишут неправильно, не зная или не понимая их значения. Вообще вызывает раздражение элементарная неграмотность, которая говорит о том, что человек вообще ничего из школы не взял.

Татьяна Николаева, педагог-консультант по этикету и деловому протоколу:

- Раздражает превратное мнение о правилах этикета, почерпнутое из интернета. Интернет, конечно, источник знаний, но и голову на плечах надо иметь. Меня напрягает, что многие считают, что «спасибо» говорить не стоит - надо говорить «благодарю». Но это равнозначные слова. Многие полагают, что сморкаться неприлично. Но лучше аккуратно высморкаться, чем хлюпать носом. Многие считают, что носовой платок носить не нужно - он устарел. Но у воспитанного человека всегда есть с собой тканевый носовой платок.

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