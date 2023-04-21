Военная спецоперация на Украине 21 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

ВС России пресекли попытку контратаки украинских войск в районе Артемовска ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 апреля 2023 года.

Financial Times передало историю бойца ВСУ, взвод которого был практически полностью уничтожен за один день столкновений в Артемовске. Он назвал это «настоящим адом». За время боев в Артемовске украинская армия лишилась большой части высококвалифицированных военных и потеряла огромное количество оружия и артиллерии.

Объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут» был поражен ударом российских сил в районе Константиновки в ДНР, заявило Минобороны РФ.

При этом в районах населенных пунктов Терны и Тоненькое, расположенных в ДНР, были уничтожены три командно-наблюдательных пункта ВСУ.

Российский боец рассказал об уничтожении на Кременском направлении бойца ЛГБТ-батальона украинской армии. После штурма одного укрепрайона обнаружен убитый солдат, у которого был шеврон с единорогом.

ВС России пресекли попытку контратаки украинских войск в районе Артемовска ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.