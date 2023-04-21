Юлия Пересильд: "Ну переставайте уже меня травить"

Фото: Фото: Александра ЛЕВЧУК

Юлия Пересильд по праву считается одной из самых востребованных актрис. Она активно снимается, а еще не боится смелых экспериментов. На днях на большие экраны вышел фильм "Вызов", в ходе работы над которым артистка первой среди коллег смогла поработать в космосе. К полету на МКС она готовилась несколько месяцев.

Юлия Пересильд почти две недели провела в космосе. На столь смелый шаг актриса решилась ради съемок в масштабном проекте "Вызов". Знаменитости пришлось работать в невесомости и жить по расписанию МКС.

Юля не скрывает, что ей пришлось нелегко. Кроме того, она очень переживала за родных - на Земле ее ждали родители и две дочки Аня и Маша. Каждый день они ждали сообщений от мамы.

По ее словам, ей было страшно лететь. "Мой самый главный страх - не так страшно сидеть в ракете, как писать прощальные письма детям и подписывать завещание у нотариуса собственной рукой. В этот момент ты понимаешь, что это настоящий страх, потому что это твой выбор", - заявляла артистка.

Сейчас Пересильд наслаждается возможностью каждый день видеть близких. А еще сильно расстраивается из-за слухов, которые распускают сплетники. "Я Золушка на самом деле. Девочка, которая сделала себя сама. Просто очень грустно, что, как только женщина чего-то достигает, на нее тут же навешивают ярлык, что она чья-то дочь, жена, любовница. Что за ней стоит мужчина, который все организовал…" - цитирует ее Peopletalk.ru.

Также актриса признается, что не все однозначно восприняли смелый эксперимент. Девушка даже подверглась травле со стороны космонавтов. По ее словам, они оказались недовольны инициативой общественности присудить звезде звание Героя России. Намерение наградить Юлию самой высокой наградой страны выказали члены Гильдии актеров кино России.

"Уважаемые космонавты и лично Федор Николаевич Юрчихин и другие, ну переставайте уже меня травить. Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах. Я ничего не прошу, не подаю документов ни на какие звания. Я просто счастлива, что получилось достойно выполнить свой долг, честно подготовиться за 3,5 месяца, полететь и сделать все, чтобы это кино случилось", - заявила 38-летняя актриса в блоге.

Она отметила, что, несмотря на ситуацию, испытывает глубочайшее уважение к критикам. "Самое главное, что мое восхищение вашими подвигами безмерно. И даже те гадости, которые вы про меня говорите, отношение мое к вам не поменяют", - стойко резюмировала актриса.