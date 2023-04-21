Самые яркие наряды открытия Московского кинофестиваля: Голое платье Горбачевой и дерзкое декольте Самбурской

Звездные красавицы дефилировали по красной дорожке в максимально откровенных нарядах Фото: Иван МАКЕЕВ

В день открытия 45-го Московского международного кинофестиваля выдалась солнечная погода, поэтому звездные красавицы дефилировали по красной дорожке в максимально откровенных нарядах. Кто угадал с образом, а кто отнесся к выбору наряда небрежно KP.RU рассказал стилист Омар Байрамов.

Стилист Омар Байрамов Фото: из личного архива

Олеся Судзиловская

Олеся Судзиловская Фото: Иван МАКЕЕВ

- Одна из самых стильных киноактрис. У Олеси всегда безупречные образы. Вечернее платье с асимметричным воротом, высокий голливудский разрез, обнажающий стройную ножку. А какой бриллиант на аристократичной шее? Да, тут мы видим украшение по цене столичной «однушки», - уверен наш модный эксперт Омар Байрамов.

Екатерина Гусева

Екатерина Гусева Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мне это платье напомнило рулон в магазине тканей. Просто изящная дама обмоталась тканью и выпорхнула на дорожку. Вся задрапированная. Ну зачем такую красоту прятать?

Настя Самбурская

Настя Самбурская Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это лучший наряд церемонии. Вот действительно образ достойный международного кинофестиваля. Наша Мортиша Аддамс. Но как все красиво, как сексуально. Платье с изюминкой. Главная «фишка» - пышное декольте в форме сердца. Идеально и дерзко.

Татьяна Михалкова

Татьяна Михалкова Фото: Иван МАКЕЕВ

- Татьяна Евгеньевна - молодец. Классика никогда не выйдет из моды. Черное платье с рукавами-крыльями, элегантная нитка жемчуга и изящные лодочки. Сразу видно, что перед нами леди.

Анна Снаткина

Анна Снаткина Фото: Иван МАКЕЕВ

- У Анны красивая причёска, верх платья весьма эффектный. Но если это платье было бы длинным, образ выглядел бы ярче.

Есть ощущение, что наряд обрезан. Не самый удачный образ, на мой взгляд.

Ирина Горбачева

Ирина Горбачева Фото: Иван МАКЕЕВ

- Очень стильно. У Ирины всегда самые трендовые выходы на дорожку. Да, платье прозрачное, да, артистка без белья, но за счет того, что Ирина нанесла минимум макияжа, наряд не выглядит вульгарно, - считает Омар Байрамов.

Алексей Гуськов и Лидия Вележева

Алексей Гуськов и Лидия Вележева Фото: Иван МАКЕЕВ

- Стильная пара. Но как-то не кинематографично выглядят на дорожке. Какой-то офисный стиль. Все-таки кинофестиваль, праздник, Лидия вообще за последний десяток лет впервые вышла к репортерам. Вележева, конечно же, невероятная красавица, настоящая кинодива. Думаю, можно было бы привлечь стилистов, чтобы этот бриллиант сверкал ещё ярче.

Елена Подкаминская

Елена Подкаминская Фото: Иван МАКЕЕВ

- Наряд в стиле гранж хорош для рок-фестиваля. А вот для кинофестиваля все-таки неуместно одета актриса. Стильно, молодежно, но как говорится, не по адресу.

Мария Шумакова

Мария Шумакова Фото: Иван МАКЕЕВ

- Назовем это платье - нога в ночи. Больше сказать нечего. Какой-то огромный кусок ткани, из которого торчит нога. Если актриса хотела эпатировать, то у нее это получилось. Но по части эстетики Мария на сей раз промахнулась

Алёна Бабенко

Алёна Бабенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- И снова модный провал. Актриса словно в платье школьницы, собравшейся на выпускной. И укладка выдержана в том же подростковом стиле.

Ида Галич

Ида Галич Фото: Иван МАКЕЕВ

- Блогер Ида Галич, не будучи профессиональной актрисой, выбрала невероятный, голливудский образ. Актрисы должны на нее равняться по части стиля. Черное платье -рыбка с открытой спиной и эффектный шлейф. Невероятная красотка.

Кристина Асмус

Кристина Асмус Фото: Иван МАКЕЕВ

- Платье из серии «она носит все лучшее сразу». Тут и стразы, и накладной шлейф, и пояс из перьев. Все вместе выглядит весьма нелепо.

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич Фото: Иван МАКЕЕВ

- Анна в образе зефирки. Мило, но юбку надо было выбрать макси. Пусть даже и такого же «зефирного» стиля. А так получился образ для сельской дискотеки.

Белла Потёмкина

Белла Потёмкина Фото: Иван МАКЕЕВ

- Тут и кабаре и «лебединое озеро». Платье-трансформер, которое на ковровой дорожке в режиме реального времени превратилось из мини в миди. Сразу видно, что на церемонию пришел модный дизайнер.

Анна Калашникова

Анна Калашникова. Фото: Борис Кудряшов

- Анна - красивая девушка. Но почему-то каждый раз она нам хочет показать все содержимое своей шкатулки с аксессуарами: и банты, и часы, и заколки. Я вижу Калашникову в более голливудском и лаконичном образе: платье-футляр, изящные босоножки, укладка с голливудской волной на одно плечо и тоненькая нить бриллиантового колье на шейке. При такой яркой внешности не надо бояться минимализма и классики.

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