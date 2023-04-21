Мария Шарапова в день своего 36-летия показала фото с сыном Теодором

Мария Шарапова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теннисистка Мария Шарапова 19 апреля отметила день рождения: звезде кортов исполнилось 36 лет. Свой праздник она встретила с самыми дорогими людьми – гражданским мужем Александром Гилксом и сыном Теодором. Малыш пары появился на свет в июле. В день рождения Шарапова поделилась в соцсетях фотографией, на которой она позирует с Тео на руках.

«Мой первый день рождения в качестве мамы», - подписала снимок Шарапова.

В кадре Мария позирует в очаровательном красном платье. Лица малыша Тео не видно – он сидит на руках у мамы спиной к экрану.

Теннисистка заявила о завершении спортивной карьеры в феврале 2020 года. А через десять месяцев она сообщила о помолвке с британским миллионером Александром Гилксом. Влюбленные начали встречаться в 2018 году. Несмотря на рождение сына, молодые родители пока не спешат регистрировать свои отношения. Александр подарил любимой кольцо с впечатляющим по размерам бриллиантом, так что свадьба, видимо все же не за горами.

В свой день рождения Мария сфотографировалась с сыном на руках. Фото: соцсети.

43-летний Гилкс считается одним из самых завидных женихов Великобритании. Он вхож в королевскую семью, с детства дружит с принцами Уильямом и Гарри. Кроме того, бойфренд Шараповой хорошо знает русский язык. Его мать Робин много лет проработала в Оксфордском университете в Департаменте изучения России и стран Восточной Европы. Сейчас Гилкс и Шарапова живут в Нью-Йорке. Александр – основатель аукционного дома, он торгует произведениями искусства. Гилкс дружит со многими знаменитостями, в том числе с Мадонной и Элтоном Джоном.

Мария признается, что наконец-то нашла свое главное предназначение – быть мамой. Спортсменка воспитывает в сыне любовь к русским традициям. Известно, что она читает Тео перед сном русские сказки и стихи Маяковского. Шарапова говорит, что пока так и не нашла баланс между работой и семьей. Тем не менее, звезда призывает всех молодых мам не стремиться к совершенству.

«Будьте снисходительны к себе и знайте, что все будет хорошо», - советует Мария.