Бизнесмен, занимается криптовалютой: Виктория Боня перестала скрывать возлюбленного

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня после расставания с наследником миллионера Алексом Смерфитом долгое время не могла наладить личную жизнь. Лишь недавно 43-летняя звезда «Дома-2» намекнула, что снова счастлива. Виктория не спешила раскрывать личность своего мужчины, и только давала понять, что он довольно состоятельный. В YouTube-шоу «Алена, блин!» Боня впервые рассказала о своем бойфренде.

Виктория заявила, что ее мужчина – не мифический ухажер, вместе с ним она приехала на съемки.

«Да, я в отношениях. У меня есть мужчина. Сейчас он меня сюда привез. Ваша администратор встречала нас», - сообщила Боня.

Ходили слухи, что Виктория скрывает своего избранника из-за того, что он женат. Но телеведущая этот факт решительно опровергает.

«Мой мужчина не женат. Мы вместе живем. Красавец, высокий, любящий, заботливый. Он родился в России, но не в Москве», - рассказала Виктория.

По словам модели, ее избранник занимается бизнесом, в том числе криптовалютой. Он делает Вике щедрые подарки и оплачивает ее дорогое хобби – восхождение на самые высокие горы планеты.

«Мой молодой человек подарил восхождение на восьмитысячник, это очень опасная, сложная история. Это стоит около 15 миллионов рублей, очень дорогая логистика. Потом было второе восхождение, которое он тоже оплатил. Сейчас я мечтаю попасть на Эверест», - призналась Боня.

Виктория уже давно осела в Монако, где живет Алекс Смерфит и его родители. Не желая лишать дочь общения с отцом, телеведущая десять лет назад поселилась в Монте-Карло. Боня не раз говорила, что Алекс, хоть и является сыном ирландского миллиардера, оплачивает расходы на дочь по минимуму. В частности, он платит за кружки Анджелины – и на этом практически все. На все остальное Боня зарабатывает сама.

Виктория говорит, что благодаря своему заработку в соцсетях она может позволить себе жить за границей на широкую ногу. За месяц она тратит не меньше 15 тысяч евро (около 1,2 миллиона рублей). Эти деньги уходят на аренду жилья, оплату частной школы дочери, оплату бытовых нужд, путешествия и шопинг. По словам Бони, ее бывший довольно скуп и все траты скрупулезно делит пополам.

С Алексом Смерфитом Виктория прожила семь лет. Но в 2017 году они разошлись, оставшись в хороших отношениях.