Совершенно другое лицо: Ким Кардашьян показала себя без макияжа

Ким Кардашьян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кам Кардяшьян – женщина эффектная во всех отношениях. При этом своей яркой внешностью она обязана не столько матушке-природе, сколько мастерству пластических хирургов, стилистов и визажистов. Без макияжа ее просто не узнать – и в этом убедились зрители, посмотревшие видеоролик, снятый для продвижения линейки косметики Кардашьян SKKN.

В видео визажист наносит на лицо Ким косметику, комментируя для зрителей свои действия. В начале ролика Кардашьян предстает с не накрашенным лицом, и в ней трудно признать гламурную красотку, какой мы привыкли ее видеть.

Без макияжа ее просто не узнать – и в этом убедились зрители, посмотревшие видоролик, снятый для продвижения линейки косметики Кардашьян SKKN. Фото: кадр видео.

Для того, чтобы выглядеть безупречно, 42-летней Ким приходится прикладывать неимоверные усилия. Ежедневно она наносит на лицо и тело толстый слой тонального крема, чтобы скрыть красные пятна, которые появляются на ее коже из-за псориаза. Это аутоиммунное заболевание, которое Ким досталось по наследству от мамы Крис Дженнер.

- Несмотря на то, что я в детстве видела, как псориаз проявляется у моей мамы, я понятия не имела, как с ним бороться, - рассказывала Ким. – У мамы он был в волосах и на теле. Помню, она шла в солярий, чтобы попытаться облегчить свое состояние. Но со мной это средство не работает – от ультрафиолета пятна краснеют еще сильнее и очень зудятся. Я единственный ребенок, которому моя мама передала свою аутоиммунную проблему. Повезло мне, что уж там.

Модель научилась маскировать красные пятна на теле тональными средствами. Однако вскоре к псориазу добавилась еще одна проблема - псориатический артрит.

В начале ролика Кардашьян предстает с не накрашенным лицом, и в ней трудно признать гламурную красотку, какой мы привыкли ее видеть. Фото: кадр видео.

- Однажды ночью я проснулась и не смогла взять в руку телефон, - вспоминает Ким. - Я подумала, что это странно, но, может быть, я просто отлежала руку. И я снова уснула. А утром я не смогла взять даже зубную щетку – так сильно у меня болели руки. Я сдала анализ крови, и он показал, что у меня ревматоидный артрит и волчанка. Я сразу же начала плакать…

Ким соблюдает специальную диету, разработанную дерматологом, и каждый день мажет кожу кремом с кортизоном. Когда болезнь обостряется, модель делает курс инъекций кортизона, а также проходит аппаратные процедуры Quasar MD Plus, основанные на световом излучении. Все эти меры помогают лишь временно, и болезнь возвращается снова и снова.