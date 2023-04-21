Мэры российских городов, покинувшие кресла ради спецоперации: «Знайте - мы обязательно вернёмся с Победой!»

Александр Сапожников. Фото: Андрей Минаев

Мы уже рассказывали в своих публикациях о бывшем читинском градоначальнике Александре Сапожникове и его коллеге из Воркуты Ярославе Шапошникове, которые с разницей примерно в полгода ушли в отставку, чтобы отправиться на передовую, в зону СВО.

Первым был отставной мэр столицы Забайкалья, а ныне лейтенант-артиллерист. Его контакты мы и передали бывшему руководителю заполярного города, кстати, в прошлом - тоже военному. Шапошников прочитал все, что писал о Сапожникове в «Комсомолке» ваш покорный слуга, и ему захотелось непременно с ним познакомиться.

Это было не просто - Сапожников с ноября находился на передовой.

И тогда я попросил подключиться к этой нашей необычной акции губернатора Забайкалья Александра Осипова. Он согласился, за что мы ему очень благодарны. И даже «сагитировал» посодействовать в наших хлопотах главу Республики Коми Владимира Уйбу, который с готовностью также помог.

Уже в апреле, на Пасху, Сапожников (он ехал на побывку домой, в Читу) собирался встретиться с Шапошниковым в Москве. Но - по ряду причин встреча не состоялась.

И тогда мэры-добровольцы обменялись видеопосланиями, которые мы сегодня публикуем.

Сапожников - Шапошникову:

"Вы приняли решение - как настоящий защитник нашей Родины. Берегите себя"

- …Уважаемый Ярослав Анатольевич, вы приняли решение как настоящий защитник нашей Родины, нашей России – отправиться в зону специальной военной операции.

Хочу вам пожелать самое главное - удачи во всем. Берегите себя. Я хочу вам сказать слова благодарности от нас от всех, от моих боевых товарищей.

Мы любое решение поддержим, мы за Россию, мы победим, победа будет за нами.

Хочу вам пожелать здоровья, удачи. Берегите себя и своих близких.

Шапошников - Сапожникову:

Вы - образец для многих мужчин. Спасибо вам за напутствие

… - Уважаемый Александр Михайлович! Я получил ваше напутствие и хочу за него поблагодарить. Вы – образец для многих мужчин, в том числе для меня…. И все мы, мужчины нашей большой Родины, не можем просто так смотреть на то, что происходит в Донбассе, на Украине. Где бы мы ни находились, мы всегда приходим на защиту нашей Отчизны. И сегодня я хочу поблагодарить вас за ваш вклад, хочу пожелать вам и вашим соратникам скорейшего исцеления от ранений, скорейшего победоносного шествия нашей армии, наших настоящих мужчин и скорейшей победы над фашизмом во всех его проявлениях.

Победа будет за нами!

ЗВОНОК В ЧИТУ

«Хочу встретиться с детьми из социального приюта «Надежда», которые шлют мне и нашим бойцам такие тёплые письма»

…- Алло, Александр Михайлович, как, говоря по-военному, проходит ваша побывка?

- В семейной обстановке. Здорово все, хорошо.

Ну, приглашают ребята наши, общественники, с удовольствием хожу на встречи.

У меня еще одна важная миссия, я, наверное, в понедельник ее выполню. Эта миссия у меня – встреча с ребятами. У нас есть социальный приют такой «Надежда». И там есть девочка, которая мне написала письмо. И чисто случайно у меня оказалось это письмо ее. И вот я хочу с ней встретиться, показать ей это письмо, обнять ее, пообщаться с ребятами. Ну, и поговорить. Это тоже очень важно.

- Насколько мне известно, вы уже поговорили с Ярославом Шапошниковым и по телефону…

- Да, спасибо вам огромное, что наладили между нами связь.

- А почему в Москве не встретились?

- Не получилось, потому что у него чуть-чуть задержалась… электричка, а мне уже надо было выезжать в аэропорт. Ну, и там буквально, может, полчаса нам не хватило.

- Вот мне просто интересно, о чем говорят два бывших мэра, хотя бывших мэров не бывает, которые ушли в отставку, чтобы отправиться в зону специальной военной операции?

- Ну, первый вопрос я задал: как дела, как настрой? Второй – как семья отнеслась? Это два главных вопроса.

- А почему именно эти?

- Потому что меня это тоже беспокоило. И я прямо знал, что эти вопросы они тоже беспокоят моего коллегу. А то, что касается самой специальной военной операции, куда человек пойдет, как все примет, - ну, пообщались уже на военном термине.

Пожелал, конечно, удачи, внимательности, быть аккуратным во всем. Как говорится у нас, надо всегда слушать старших начальников. Командир сказал – стой, значит, стой. Поэтому мы же тоже сами командиры и подчиняемся, есть у нас свои командиры. Конечно, в таких условиях что пожелать, конечно, здоровья, и живым-здоровым вернуться домой, это очень важно.

- Почему мы решили соединить Ярослава Шапошникова именно с Александром Сапожниковым? Вот что экс-мэра Воркуты не устраивало - его хотели в какой-то запасной полк, там, значит, ну, и так далее, а он рвался на передовую. Он же военный человек, правильно?

- Да.

- Вот здесь как вам удалось этот вопрос решить? Где он будет служить?

- Я бы тоже пожелал служить с таким коллегой вместе. Потому что для меня это вдвойне приятно, и гордость берет за таких людей.

Мы уже с вами разговаривали, это очень сложно – принять такое решение и поехать в зону специальной военной операции.

Перебороть себя внутри – это очень тяжело. Что касается, получится ли у нас вместе оказаться, нет, этот вопрос еще открытый.

- Понятно. То есть вы связь с ним поддерживаете.

- Да…

- И можно сказать, что вы уже почти боевые товарищи, как это принято говорить.

- Да, он уже почти боевой товарищ мой, да.

- Классно.

- Такие вот отношения.

А так дома хорошо, очень приятно в родном городе находиться. Погода, правда, холодненькая, у нас в Забайкалье пока зима … Снег идет. А так - нормально.

- Привет вашей супруге Елене

- Да. Обязательно передам.

- И дочке вашей замечательной.

- Как у вас дела, Александр?

- Нормально. Мы до сих пор вспоминаем ваши очень вкусные бозы… бузы. (Бурятское блюдо, похожее на манты) У меня, кстати, в гостях в редакции был лама одного из дацанов, настоятель, из Бурятии, правда. Просто они приехали. Все нормально, и работы хватает. И вы тоже позванивайте, сообщайте о новостях. Привет Александру Михайловичу Осипову.

- Обязательно передам. Спасибо вам большое за все внимание и поддержку.

- Спасибо, что откликаетесь. И привет тоже Ярославу Шапошникову от нас.

- Обязательно передам. Он сейчас с семьей находится. Я понимаю прекрасно, что надо с семьей поближе побыть. Тяжелые такие решения. Но что сделаешь? Только вперед.

И знайте - мы обязательно вернёмся с Победой!

- Я вас обнимаю. Берегите себя и до связи.