Минобороны России показало видео ликвидации диверсантов и танков ВСУ в зоне спецоперации

Фото: Министерство обороны РФ

На кадрах бойцы мобильного противотанкового резерва российских подразделений ВДВ выезжают на квадроциклах на край передовой позиции. Подбираются практически вплотную к позициям врага. Ранее они получили сообщение от наблюдателя, который заметил передвижение живой силы противника: диверсионный отряд ВСУ выдвинулся в сторону фланга одного из наших подразделений.

«Военнослужащие уже через пять минут подъехали в указанный район для ведения разведки и уничтожения указанных целей. С помощью тепловизионной аппаратуры они обнаружили диверсионный отряд националистов и уничтожили его пусками ракет из противотанкового ракетного комплекса «Фагот»», - комментируют в Минобороны России.

После этого бойцы ВДВ исчезли с позиции так же быстро, как и появились на огневом рубеже.

«Это называется «кочующая огневая точка». Работа для уверенных в себе профессионалов, ведь защиты от пуль и осколков у квадроцикла нет. Броня сделала бы конструкцию более тяжелой и лишила бы расчет мобильности и маневренности», - пояснили в Минобороны России.

Такие «летучие отряды» уже появились по всей линии соприкосновения. В сети можно увидеть, как маневренными группами штурмовой отряд «Бессмертный Сталинград» уничтожает опорные пункты врага. Бойцы отряда регулярно публикуют ролики, показывая, как их целями становятся бронемашины, артиллерийские системы и скопление пехоты врага.

Квадроцикл на передовой намного маневреннее пикапа. Он легче и меньше любой машины, а значит сможет пройти по лесу, проскользнуть незамеченным через поле по низинам и оврагам.

Кстати, именно в этих бескрайних полях Донбасса и родилась в начале прошлого века легендарная тачанка. Легкая повозка на крепких рессорах со станковым пулеметом Максимом в умелых руках стала грозным оружием на несколько десятилетий сразу в нескольких армиях.

На ней молниеносно заходили в тыл, во фланги противника, наносили неожиданные удары и уходили от погони. Сегодня реинкарнация тачанки в виде квадроциклов и багги снова властвует под Гуляйполем.

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В июне 2022 г. Народный фронт презентовал портал «Все для победы!» pobeda.onf.ru, с помощью которого любой россиянин может поддержать военнослужащих на передовой. Перевести средства можно с помощью банковских карт, предусмотрены платежи по QR-кодам.