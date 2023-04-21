Какая музыка входила бы в плейлист Михаила Булгакова

Слова «Этот мир - мой!» взяты из «Театрального романа». Герой книги, Сергей Максудов (за которым скрывается сам Булгаков) говорит это о мире театра, когда попадает за кулисы МХТ. Фильм Светланы Астрецовой как раз и посвящен взаимоотношениям Булгакова и театра. Для Астрецовой это завершение трилогии, посвященной выдающимся деятелям российских театра и эстрады: ранее она сняла картины «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева» и «Вертинский. Одинокий странник».

Светлана рассказывает: «Мне хотелось создать на экране идеальный булгаковский мирок, в котором моему герою было бы хорошо и уютно: странный, волшебный, нарочито театральный... Если структура, то трехактная, как в театральной постановки с прологами-увертюрами, если видеоряд, то — непременно красный бархат, тяжеловесный декор лепнины, пышные, обветшавшие декорации, если саундтрек — то архивные записи Верди, Гуно (в исполнении Шаляпина), Шопена. Я включила в саундтрек любимую музыку Михаила Афанасьевича, это своеобразный плейлист писателя, если бы он у него был».

Астрецова задалась вопросами: почему пьесы Михаила Булгакова неизменно привлекают режиссеров и вызывают восторг у публики? Как автору, никогда не выезжавшему за рубеж, удалось влюбить в свои произведения весь мир? Каким был в жизни «самый мистический писатель»? Что такое «театр Булгакова»? Как повлиял Булгаков на новое поколение драматургов? В основе фильма - воспоминания и письма Михаила Афанасьевича, его родных, близких, знакомых. Все связано именно с театром (а Булгаков, напомним - автор нескольких десятков пьес, в их числе и знаменитые «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Бег», «Кабала святош», и сравнительно малоизвестные «Адам и Ева», «Полоумный Журден», «Блаженство (сон инженера Рейна)», «Последние дни (Пушкин)», «Батум». А еще был «Иван Васильевич», превратившийся со временем в одну из самых популярных советских комедий всех времен, «Иван Васильевич меняет профессию». А еще - несколько либретто и киносценариев: «Мертвые души», «Ревизор», «Минин и Пожарский», «Чёрное море», «Дон Кихот»…

В фильме появятся драматург, писатель, историк Эдвард Радзинский, актер и режиссер Дмитрий Бозин (исполнитель роли Воланда в спектакле Романа Виктюка «Мастер и Маргарита»), актер, режиссер, телеведущий, педагог Павел Любимцев. Премьера состоится 22 апреля 2023 года в рамках Московского международного кинофестиваля в московском Доме кино (ул. Васильевская, 13). Вход свободный.