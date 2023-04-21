За оплату отелей в «МКБ Travel» можно вернуть кешбэк 10%

Фото: Пресс-служба МКБ

Клиенты Московского кредитного банка смогут путешествовать еще выгоднее: при бронировании и оплате отелей в «МКБ Travel» им вернется кешбэк в размере 10%. Таким образом банк решил развивать собственный сервис путешествий, а заодно улучшить условия для участников программы «МКБ Бонус».

«После ухода с российского рынка привычных сервисов для путешествий мы стали развивать собственную платформу «МКБ Travel» и давать клиенту альтернативу выбора, доступные цены и актуальные предложения. Так как у нас одна из лучших на рынке программ лояльности, появилась идея дать возможность получить дополнительные баллы», - рассказал руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.

По его словам, за каждую оплату брони отеля клиентам вернутся честные 10%. Для того, чтобы забронировать гостиницу, нужно открыть мобильное приложение банка «МКБ Онлайн» и в разделе «Сервисы» найти «МКБ Travel». Затем надо открыть категорию «Номера в отелях», выбрать понравившийся вариант с типом «Оплата сейчас» и перечислить деньги. Кэшбек за бронь будет начислен на бонусный счет в «МКБ Бонус» до 20 числа месяца, следующего после покупки.

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