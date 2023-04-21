Назначен новый командующий Тихоокеанского флота России. Им стал Виктор Лиина. Фото: Виталий Невар/ТАСС

Назначен новый командующий Тихоокеанского флота России. Им стал Виктор Лиина. Напомним, о том, что на Дальнем Востоке перестановки стало известно накануне. Первым о том, что командующий Тихоокенским флотом адмирал Сергей Авакянц покидает свой пост сообщил полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев. Чуть позже эту информацию подтвердила и пресс-служба Тихоокеанского флота: «в настоящее время он находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижении предельного возраста службы в Вооруженных силах России» (6 апреля ему исполнилось 65 лет).

Тут и кадровая интрига: кто же придет на смену Авакянцу? Флотская молва прошла на главную должность на Тихого флота (так на своем служебном жаргоне моряки называют Тихоокеанский) нынешнего командующего Балтийским флотом адмирала Виктора Лиину.

И вот 21 апреля стало известно, что Верховный главнокомандующий подписал указ о назначении.

Что известно о Викторе Лиине?

Он на 10 лет моложе Авакянца - родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области.

Имеет звание Адмирал (равносильно званию генерал-полковника сухопутных войск). Оно было присвоено ему Владимиром Путиным 7 декабря 2022 года.

У адмирала - три диплома: в 1990 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола в Санкт-Петербурге. В 2006 году - Военно-морскую академию. А позже - академию Генштаба Вооруженных Сил РФ.

У Лиина - внушительный послужной список: после окончания училища служил на подводных лодках Северного флота, где прошел должности от инженера электронавигационной группы штурманской боевой части крейсерской подводной лодки до командира атомного подводного крейсера.

А если его флотскую биографию раскладывать по годам: то это выглядит вот так:

В 1999 году Лиина стал командиром АПЛ «Сегежа» 11-й дивизии подводных лодок Северного флота.

В 2010 году был назначен командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота ВМФ РФ.

С 2012 года по 2014 год командовал войсками и силами на Северо-Востоке России Тихоокеанского флота.

В 2016 году был назначен первым заместителем командующего Черноморским флотом России.

С 2019 года служил в должности заместителя начальника Генштаба ВС РФ.

5 октября 2021 года указом президента РФ Лиина был назначен командующим Балтийским флотом России.

Награды Виктора Лиина

- Орден "За военные заслуги",

- Орден "За морские заслуги",

- Орден "Нахимова".

КСТАТИ...

Ну а кто же вместо Лиины возглавит Балтфлот?

В Минобороны РФ корреспонденту «КП» сообщили, что новым командующим Балтийским флотом может стать вице-адмирал Владимир Воробьев. Сейчас он занимает должность заместителя начальника Генштаба ВС РФ.