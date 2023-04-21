Что на самом деле сказали Украине про вступление в НАТО: За абсурдный ответ всем неловко

Столтенберг заявил, что Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в июле Фото: REUTERS

Генсек НАТО Столтенберг, побывавший с «неожиданным» визитом в Киеве, заставил всех ломать голову: а зачем приезжал-то? Украинский посол в Лондоне буквально за день до этого заявил, что НАТО следует «умолять» его страну вступить в блок. «У кого-нибудь из вас есть миллион вооруженных людей, закаленных в боях ветеранов?» - вопрошал он, обращаясь, видимо, к захиревшему в военном отношении Западу. Тут Столтенберг и приехал. Неужели умолять?

Выяснилось, что пока дело до этого все же не дошло. Да и вряд ли генсек блока, который сам решений не принимает, ослушался бы заявленной пару недель назад на министерской встрече НАТО позиции: с вступлением пока надо погодить, а вот оружием, сколько сможем, поможем. Прибалты и поляки призывали начать процесс принятия Украины уже на предстоящем в июле в Вильнюсе саммите альянса. Но старшие товарищи - США и ФРГ - инициативу не поддержали. Не потому, что не хотят, а просто лучше прибалтийских «петушков» понимают, чем это может закончиться. Ведь и СВО, если кто не помнит, началась именно из-за того, что Запад отказался услышать Москву, которая требовала нейтралитета Украины.

Так что приехал Столтенберг к Зеленскому, судя по всему, чтобы подсластить пилюлю. Ведь Киев еще в прошлом сентябре подал заявку на «ускоренное» вступление в НАТО. Уже давно изнемогает от страстного желания отдаться вожделенному блоку. А пчелы все не летят и не летят…

Но прилетел генсек. И оплодотворил страстные томления обещанием, что на саммите в Литве Украине будут предоставлены некие «гарантии» ее безопасности, а также трогательным признанием, что все страны-члены «за». Но что касается заветного членства в блоке, то позиция неизменна: еще в апреле 2008 в Бухаресте Киеву и Тбилиси пообещали, что они будут в НАТО. Когда-нибудь, надо только хотеть и верить… Надежда ведь не умирает никогда?

Тот абсурд, который сложился вокруг «вступления» Украины в западный военный альянс, очевиден всем. Ну не принимают в НАТО страны, которые принимают участие в боевых действиях, устав блока это запрещает категорически. Ведь есть там замысловатая 5-я статья: напали на одного, значит, защищаться будем все. Конфликт на Украине длится уже больше года, а в Вашингтоне-Брюсселе упорно повторяют: НАТО напрямую в нем не участвует и не собирается. Потому что понимают, чем тогда все закончится. Бог с ними, что лукавят. Но Зеленский-то требует: нет, подпишитесь, дайте гарантии! А какие гарантии? Что Запад вступит в открытый конфликт против России? Ну нетерпеливый какой паренек…

Вот и министр обороны ФРГ Писториус, уж куда как симпатизант Киева, вынужден тоже внести ясность: «Дверь [в НАТО] приоткрыта, но сейчас не время принимать решения по этому вопросу». Нельзя, уточнил он, идти на такой шаг «просто из чувства солидарности». Надо сначала дождаться завершения конфликта, а уже затем «тщательно взвесить» вступление Киева в альянс… Ну чистой воды зрада. Он что, сомневается, что России будет в итоге нанесено «стратегическое поражение»? Ведь именно так Запад заявил цель своей поддержки Киева в конфликте. А теперь что, в кусты?

Особо умиляет пассаж про «приоткрытую дверь». Есть же выражение: «ломиться в открытую дверь», дескать, ждут вас тут данным давно, а вы все не идете и не идете. А вот в «приоткрытую» дверь не проломишься, а если сильно рванешься, то и зашибиться можешь…

Честно говоря, даже как-то неловко становится за братьев-славян. Просятся, умоляют даже: «Примите нас, мы на все готовые!» А в ответ, почти как в песне: «Для вас всегда открыта в НАТО дверь…» Но вот даже на порог не пускают, заветную «дорожную карту» не дают, все в сенях, как прислугу, держат.

Но как очень дорогую прислугу. Общая поддержка Украине со стороны членов НАТО, гордо заявил в Киеве Столтенберг, превысила 150 миллиардов евро. И еще дадим, пообещал он. Вы только продолжайте драться. Кстати, в контрнаступление Киев обещал пойти, для новой помощи нужны победы. Может, и это разъяснить приезжал?

Прямо абсурд какой-то: предлагают НАТО «миллион вооруженных людей, закаленных в боях ветеранов». Чтобы понимать: армия США - миллион триста тысяч, Франции - 200 тысяч, ФРГ - 180, Польши - 130. К тому же не закаленных в боях. И все равно не берут. А может, стоит взять инициативу в свои руки? Объявить, что Киев, раз его в альянс не берут, сам согласен присоединить к себе НАТО. Вот в блоке переполох будет…

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