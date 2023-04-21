Павел Дуров потерял больше всех: топ-13 российских миллиардеров, обедневших за год

Павел Дуров потерял больше всех
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Если богатые и плачут, то не все и не всегда. Например, по итогам 2022 года лишь у 13 российских миллиардеров появился повод смахнуть слезу из-за финансовых потерь. «Чертову дюжину» самых богатых россиян, обедневших за прошлый год, опубликовал журнал Forbes. В сумме они лишились $8,5 млрд.
Поясним методику - как считают состояние богатых мира сего. Вот если, допустим, вы сходили в магазин и купили хлеба и молока на 150 рублей, то вы и обеднели на 150 рублей. С миллиардерами не так - Forbes считает их состояние не по содержимому кошельков, а по стоимости принадлежащих им акций. Подорожали акции – толстосум разбогател еще сильнее. Подешевели акции - все наоборот.
Что характерно, в прошлом году богатели в основном «сырьевые» олигархи, а беднели те, что связаны с высокими технологиями. Ведь, несмотря на санкции, многие полезные ископаемые в прошлом году дорожали, а следом и акции добывающих компаний, принадлежащие российским миллиардерам. А вот IT-сектор просел, что вполне ожидаемо после бурного роста в пандемию.
Итак, встречайте: 13 российских миллиардеров (если считать братьев Бухманов по отдельности), которые сильнее всего обеднели за прошлый год. Про первую пятерку «антирекордсменов» объясним подробно, про остальных - коротко, потому что там речь идет про совсем уж маленькие потери. Минус сотня-другая миллионов баксов - разве это повод убиваться? Вон Илон Маск за четверг $12,6 млрд потерял – это реальный повод для расстройства…
1. Павел Дуров
Кто такой: создатель мессенджера Telegram
Состояние: $11,5 млрд
Сколько потерял за год: $3,6 млрд
В прошлом постпандемийном году подешевели акции всех ведущих мессенджеров, и Telegram – не исключение. В результате Дуров, который год назад занимал третье место в российском списке Forbes, «упал» на девятое.
2. Леонид Богуславский
Кто такой: частный инвестор
Состояние: $3,6 млрд
Сколько потерял за год: $1,1 млрд
Инвестиционные фонды Богуславского владеют долями в сотне с лишним IT-компаниях из Америки, Европы и Азии. Их котировки в прошлом году снизились.
3. Дмитрий и Игорь Бухманы
Кто такие: владельцы компании-разработчика компьютерных игр Playrix
Состояние: по $7 млрд у каждого
Сколько потеряли за год: по $1,1 млрд каждый
Здесь история та же: общее снижение IT-рынка ударило и по Бухманам. Стоило миру выйти с удаленки в офисы, интерес к компьютерным играм заметно угас. Интересно, с чего бы?..
4. Фархад Ахмедов
Кто такой: частный инвестор
Состояние: $1,1 млрд
Сколько потерял за год: $0,6 млрд
Бывший сенатор владеет акциями самых разных компаний – от сырьевых до финансовых. В прошлом году они не принесли Ахмедову удачи. Да еще и под санкции попал, яхту арестовали в Гамбурге. Так себе годик.
5. Олег Бойко
Кто такой: Председатель правления холдинга Finstar (парфюмерная сеть «Рив Гош», игорная Ritzio International и т. д.)
Состояние: $1,1 млрд
Сколько потерял за год: $0,2 млрд
Акции миллиардера просели по разным причинам – тут и украинские события, и выход из пандемии, вдаривший по игровому бизнесу.
6. Дмитрий Рыболовлев и семья
Кто такой: президент футбольного клуба «Монако», частный инвестор
Состояние: $6,4 млрд
Сколько потерял за год: $0,2 млрд
7. Петр Авен
Кто такой: бывший член совета директоров «Альфа-банка» и совладелец инвестхолдинга Letter One
Состояние: $4,2 млрд
Сколько потерял за год: $0,1 млрд
8. Елена Батурина
Кто такая: вдова Юрия Лужкова, бывшая владелица строительной компании «Интеко». Сейчас занимается недвижимостью в Лондоне.
Состояние: $1,3 млрд
Сколько потеряла за год: $0,1 млрд
9. Андрей Косогов
Кто такой: совладелец Альфа-банка
Состояние: $1,1 млрд
Сколько потерял за год: $0,1 млрд
10. Александр Мамут
Кто такой: частный инвестор, владелец кинотеатров, магазинов детских товаров, книжных магазинов
Состояние: $2 млрд
Сколько потерял за год: $0,1 млрд
11. Александр Светаков
Кто такой: совладелец инвестиционной группы «Абсолют» (земля, недвижимость)
Состояние: $2,1 млрд
Сколько потерял за год: $0,1 млрд
12. Глеб Фетисов
Кто такой: продюсер, инвестор
Состояние: $1,1 млрд
Сколько потерял за год: $0,1 млрд