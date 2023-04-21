Павел Дуров потерял больше всех: топ-13 российских миллиардеров, обедневших за год

Павел Дуров потерял больше всех Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если богатые и плачут, то не все и не всегда. Например, по итогам 2022 года лишь у 13 российских миллиардеров появился повод смахнуть слезу из-за финансовых потерь. «Чертову дюжину» самых богатых россиян, обедневших за прошлый год, опубликовал журнал Forbes. В сумме они лишились $8,5 млрд.

Поясним методику - как считают состояние богатых мира сего. Вот если, допустим, вы сходили в магазин и купили хлеба и молока на 150 рублей, то вы и обеднели на 150 рублей. С миллиардерами не так - Forbes считает их состояние не по содержимому кошельков, а по стоимости принадлежащих им акций. Подорожали акции – толстосум разбогател еще сильнее. Подешевели акции - все наоборот.

Что характерно, в прошлом году богатели в основном «сырьевые» олигархи, а беднели те, что связаны с высокими технологиями. Ведь, несмотря на санкции, многие полезные ископаемые в прошлом году дорожали, а следом и акции добывающих компаний, принадлежащие российским миллиардерам. А вот IT-сектор просел, что вполне ожидаемо после бурного роста в пандемию.

Итак, встречайте: 13 российских миллиардеров (если считать братьев Бухманов по отдельности), которые сильнее всего обеднели за прошлый год. Про первую пятерку «антирекордсменов» объясним подробно, про остальных - коротко, потому что там речь идет про совсем уж маленькие потери. Минус сотня-другая миллионов баксов - разве это повод убиваться? Вон Илон Маск за четверг $12,6 млрд потерял – это реальный повод для расстройства…

1. Павел Дуров

Кто такой: создатель мессенджера Telegram

Состояние: $11,5 млрд

Сколько потерял за год: $3,6 млрд

В прошлом постпандемийном году подешевели акции всех ведущих мессенджеров, и Telegram – не исключение. В результате Дуров, который год назад занимал третье место в российском списке Forbes, «упал» на девятое.

2. Леонид Богуславский

Кто такой: частный инвестор

Состояние: $3,6 млрд

Сколько потерял за год: $1,1 млрд

Инвестиционные фонды Богуславского владеют долями в сотне с лишним IT-компаниях из Америки, Европы и Азии. Их котировки в прошлом году снизились.

3. Дмитрий и Игорь Бухманы

Кто такие: владельцы компании-разработчика компьютерных игр Playrix

Состояние: по $7 млрд у каждого

Сколько потеряли за год: по $1,1 млрд каждый

Здесь история та же: общее снижение IT-рынка ударило и по Бухманам. Стоило миру выйти с удаленки в офисы, интерес к компьютерным играм заметно угас. Интересно, с чего бы?..

4. Фархад Ахмедов

Кто такой: частный инвестор

Состояние: $1,1 млрд

Сколько потерял за год: $0,6 млрд

Бывший сенатор владеет акциями самых разных компаний – от сырьевых до финансовых. В прошлом году они не принесли Ахмедову удачи. Да еще и под санкции попал, яхту арестовали в Гамбурге. Так себе годик.

5. Олег Бойко

Кто такой: Председатель правления холдинга Finstar (парфюмерная сеть «Рив Гош», игорная Ritzio International и т. д.)

Состояние: $1,1 млрд

Сколько потерял за год: $0,2 млрд

Акции миллиардера просели по разным причинам – тут и украинские события, и выход из пандемии, вдаривший по игровому бизнесу.

КТО ЕЩЕ ОБЕДНЕЛ

6. Дмитрий Рыболовлев и семья

Кто такой: президент футбольного клуба «Монако», частный инвестор

Состояние: $6,4 млрд

Сколько потерял за год: $0,2 млрд

7. Петр Авен

Кто такой: бывший член совета директоров «Альфа-банка» и совладелец инвестхолдинга Letter One

Состояние: $4,2 млрд

Сколько потерял за год: $0,1 млрд

8. Елена Батурина

Кто такая: вдова Юрия Лужкова, бывшая владелица строительной компании «Интеко». Сейчас занимается недвижимостью в Лондоне.

Состояние: $1,3 млрд

Сколько потеряла за год: $0,1 млрд

9. Андрей Косогов

Кто такой: совладелец Альфа-банка

Состояние: $1,1 млрд

Сколько потерял за год: $0,1 млрд

10. Александр Мамут

Кто такой: частный инвестор, владелец кинотеатров, магазинов детских товаров, книжных магазинов

Состояние: $2 млрд

Сколько потерял за год: $0,1 млрд

11. Александр Светаков

Кто такой: совладелец инвестиционной группы «Абсолют» (земля, недвижимость)

Состояние: $2,1 млрд

Сколько потерял за год: $0,1 млрд

12. Глеб Фетисов

Кто такой: продюсер, инвестор

Состояние: $1,1 млрд

Сколько потерял за год: $0,1 млрд