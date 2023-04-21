Павел Дуров потерял больше всех: топ-13 российских миллиардеров, обедневших за год

Павел Дуров потерял больше всех Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если богатые и плачут, то не все и не всегда. Например, по итогам 2022 года лишь у 13 российских миллиардеров появился повод смахнуть слезу из-за финансовых потерь. «Чертову дюжину» самых богатых россиян, обедневших за прошлый год, опубликовал журнал Forbes. В сумме они лишились $8,5 млрд.

Поясним методику - как считают состояние богатых мира сего. Вот если, допустим, вы сходили в магазин и купили хлеба и молока на 150 рублей, то вы и обеднели на 150 рублей. С миллиардерами не так - Forbes считает их состояние не по содержимому кошельков, а по стоимости принадлежащих им акций. Подорожали акции – толстосум разбогател еще сильнее. Подешевели акции - все наоборот.

Что характерно, в прошлом году богатели в основном «сырьевые» олигархи, а беднели те, что связаны с высокими технологиями. Ведь, несмотря на санкции, многие полезные ископаемые в прошлом году дорожали, а следом и акции добывающих компаний, принадлежащие российским миллиардерам. А вот IT-сектор просел, что вполне ожидаемо после бурного роста в пандемию.

Итак, встречайте: 13 российских миллиардеров (если считать братьев Бухманов по отдельности), которые сильнее всего обеднели за прошлый год. Про первую пятерку «антирекордсменов» объясним подробно, про остальных - коротко, потому что там речь идет про совсем уж маленькие потери. Минус сотня-другая миллионов баксов - разве это повод убиваться? Вон Илон Маск за четверг $12,6 млрд потерял – это реальный повод для расстройства…