Бомбежка ртом: Иногда действительно лучше молчать, чем говорить

Ответ всем "военным икспердам", бросившимся забрасывать общество версиями о случившемся в Белгороде, не дождавшись ответа Минобороны Фото: REUTERS

Скажу сразу и честно – я не против военных экспертов и даже не против "военных экспертов", даже не против тех, кто, не прослужив ни дня в армии и не имея понятия о "действиях отделения в наступлении" или "организации обороны взвода", рисует сейчас завлекательные стрелочки действий бригад, а то и корпусов, вскрывает стратегические замыслы нашего командования и украинского и выдают аналитические прогнозы. Что называется, на голубом глазу.

Но вот некоторые моменты заставляют обратиться к ним с просьбой поумерить пыл. По крайней мере, чтобы не выставлять себя на посмешище. Как получилось в истории с "нештатным срабатыванием" боеприпаса нашего бомбардировщика на перекрестке в Белгороде. Скажу сразу, такое в ходе военных действий бывает. Случается и дружественный огонь по своим (причем, у любой воюющей стороны в любом конфликте), и вот такое. Достаточно вспомнить, как американцы, вообще, теряли со своих бомберов атомные бомбы (даже в Европе) и только сложная система взвода в боевое положение не давала возможности срабатывать взрывателям. Задача военных – свести к минимуму подобные случае, и тут годятся любые меры дисциплинарной и иной ответственности, вплоть до уголовной. Но уже хочется распространить такие меры и на тех, кто работает ротовым отверстием не по прямому назначению.

Не успела пыль осесть на перекрестке в Белгороде от взрыва, а уже понеслось.

- Думаю, что по Белгороду могли применить GLSDB – это управляемая авиационная бомба, которая сочетает в себе возможности ракеты (реактивного боеприпаса) и авиабомбы. Она была разработана путем объединения неуправляемых ракет системы РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб GBU-39. Бомба запускается из системы РСЗО HIMARS, после чего она разгоняется до скорости 900-1200 м/с благодаря реактивному твердотопливному двигателю. Заявленная дальность до 150 км, - заявил военный публицист и бывший замминистра ДНР.

- Если судить по размеру воронки в Белгороде, то больше прочего походит на воронку от упавшего "Стрижа, - не согласился с ним другой популярный военный обозреватель.

- Это устрашение России перед контрнаступлением ВСУ. Украинские спецслужбы показывают, что они могут взорвать почти все, - уверен некогда очень известный политолог.

- Теперь понятно, что Столтенберг привез в Киев – разрешение на обстрел Белгорода, - сделал еще один аналитический вывод широко известный уже ныне политолог.

И даже писатель внес свой вклад, не забыв указать нашему Минобороны, как надо сражаться впредь, чтобы победить: "В Белгороде взрыв. Украинский сатанист Ермак хохочет над этим. Пора МО РФ бить по местам, где заседают все эти ермаки с зеленскими. Адреса известны. Банальность. Но, похоже, неисполнимая. Так как не бьют".

Довелось читать и про "Хаймарсы" в дальнобойном варианте, и про "Точку У"…

А в комментариях – куча недовольных "патриотов", чуть ли не матом кроющих российских военных и командование. Ни у кого не возник даже малейший вопрос, почему не работало ПВО, не было воздушной тревоги, хотя оно всегда работает в случае украинских прилетов. Вернее, даже их попыток. Сбивая практически все, что летит.

Я специально не пишу здесь, кто эти люди, поскольку мы всех их прекрасно знаем. И им, наверное, сейчас стыдно за свои слова. Хоть кому-нибудь из них.

Почему-то, когда падает самолет, тем более, с пассажирами, почти у всех включается разум – надо, мол, дождаться экспертизы, расшифровки "черных ящиков" и т.д. А тут разум отключается, пасует перед непреодолимым "ротовирусным" (другого рода) недержанием внести свою лепту в виде "авторитетного мнения", сформировать информационный фон и оказать воздействие на реальные боевые действия. Господа, а не хотели бы вы подумать про меру своей ответственности? Ну, хотя бы дождаться результатов взрывотехнической экспертизы или официальной информации. Всего ведь несколько часов прошло, и Минобороны официально разъяснило, что произошло.

Но – недержание. Между тем, есть прекрасный вариант нормального ответственного поведения – дождаться официального сообщения. МЧС, МВД, Минобороны и т.д. Да, приходилось слышать, что брифинги Минобороны – это, дескать, скучновато и, мол, о подвигах и героизме надо рассказывать не таким тоном и не такими словами. Но главная ценность информации Минобороны заключается в том, что она всегда основана на фактах. И если о произошедшем говорится без каких-либо уточняющих "возможно" и "предположительно" – это факты, имеющие свое подтверждение. Знаете, как у снайперов – не 10 или 20 ликвидированных военнослужащих противника, а 10 или 20 "подтвержденных".

Факты всегда скучны. Как говорил Леонид Броневой в образе "папаши Мюллера": " Что это вас на эпитеты потянуло? С усталости? Оставьте эпитеты нашим партийным бонзам. Мы, сыщики, должны мыслить существительными и глаголами: он встретился, она сказала, он передал". В данном контексте "сыщиков" вполне можно заменить на "военных". Ах да, вы не военные. Так дождитесь, когда скажут военные, а потом уже начинайте свои эпитеты и гиперболы.

Не надо перевозбуждать людей пустыми домыслами на ровном месте. Они и без вас, особенно, в приграничных районах, не олимпийцы в плане спокойствия. А уж, тем более, советовать профессиональным военным, как надо сражаться, имея за спиной факультет организации культработы в сельском клубе провинциального Института культуры и руководство кружком кройки и шитья в районном ДК.