Награждены лауреаты рейтинга «Надежный перевозчик России 2023»

Фото: Пресс-служба «Платон»

17 – 19 апреля в Крокус Экспо состоялась крупнейшая в России выставка транспортно-логистических услуг, в рамках которой прошло награждение лауреатов рейтинга «Надежный перевозчик России 2023». Исследование рынка формируется на основе данных государственной системы «Платон» — единственного цифрового источника информации о работе логистической отрасли. Инициатором создания рейтинга выступил Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики при поддержке Минтранса России.

ВЫДЕЛИТЬ НАДЕЖНЫХ И ЧЕСТНЫХ

Напомним, система сбора платы «Платон» с большегрузов работает с 15 ноября 2015 года. Мера логичная: именно тяжелые грузовики разрешенной массой более 12 тонн наносят наибольший ущерб дорожной сети. Хочешь зарабатывать на грузоперевозках? Плати. А государство полученные средства вкладывает в ремонт и реконструкцию дорог и мостов.

По данным на 15 апреля, в системе «Платон зарегистрировано 1 764 360 транспортных средств. Из них 69% принадлежит физлицам, 24% - компаниям и 7% - индивидуальным предпринимателям. Почти за 7,5 лет существования проекта в Дорожный фонд России поступило более 220 млрд. рублей (включая взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей)

Рейтинг создали в 2022 году для поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии логистической отрасли и формировании равной конкурентной среды.

Лидеры рейтинга 2023 года - «Сельта», X5 Transport, ДЛ-Транс, «Делко», ITECO, «Монополия», «Лорри», Wildberries, Авто-ПЭК, «Союз-Логистик», «Лонгран Логистик», «ДжиИксО Лоджистикс», «Сияние ТК», «ТК ЭКСИС» и Д-ТРАНС. Рейтинг сформирован исходя из активности перевозчика в прошлом году (учитывались пробег и количество автомашин), а также суммы перечисленных средств в «Платон» и штрафов (чем меньше размер штрафов – тем лучше позиция в рейтинге).

«Рынок автомобильных грузоперевозок очень фрагментирован, в нем нет единой направляющей силы. Я считаю, что «Рейтинг надежный перевозчик России» может ей стать и поможет выделить действительно надежных, честных и вызывающих доверие перевозчиков, — пояснил гендиректор компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков. - Мы, как и обещали, постарались в этом году подобрать его критерии таким образом, чтобы в рейтинг попали не только крупные компании. Ведь надежность не зависит от размера автопарка, это ценностная категория – умение вести бизнес по правилам, оказывать услуги так, чтобы тебе доверяли. Я надеюсь, что наше начинание будет развиваться, как и будет совершенствоваться аналитический потенциал системы «Платон» и мы сможем предложить бизнесу интересные и нужные сервисы на его основе».

Фото: Пресс-служба «Платон»

РАВНАЯ КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинг в этом году был максимально расширен, как за счет включения в него ИП и малых предприятий (одним из лауреатов стал Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Евгеньевич), так и за счет добавления принципиально новых номинаций – компания «Транснефть» была награждена в качестве перевозчика с автопарком с максимальным числом грузовиков отечественных марок.

«Мы рады что наша инициатива пользуется популярностью в отрасли второй год подряд. Надеюсь, что рейтинг «Надежный перевозчик России», создаваемый на основе данных госсистемы «Платон», станет частью большой инициативы, с которой выступает Минтранс России. Речь о едином реестре цифровых профилей перевозчиков, как грузовых, так и пассажирских и создаваемом на его основе рейтинге перевозчиков, который позволит, создать равную конкурентную среду и повысить прозрачность в отрасли, — сообщила исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина. - Отмечу, что в качестве одного из критериев рейтинга Минтранса будет учитываться работа компании в Государственной информационной системе электронных перевозочных документов – ГИС ЭПД».

«Мы рады, что данный рейтинг становится ежегодным и охватывает всё более число грузовых автопарков, для которых стандарты работы нашей компании служат ориентиром эффективности и стабильности, а для организаторов рейтинга – основой для формирования критериев оценки участников отрасли грузовых автомобильных перевозок России», - прокомментировал заместитель директора компании «Сельта» (автотранспортная компания торговой сети «Магнит») Роман Юников.