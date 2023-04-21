С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве на съемках

Актер продолжит играть в фильме после рокового выстрела Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура штата Нью-Мексико больше не имеет вопросов к известному голливудскому актеру Алеку Болдуину. С него сняли все обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемках вестерна «Ржавчина».

Роковой выстрел случился в октябре 2021 года, когда актер, исполняющий главную роль, репетировал на съемочной площадке сцену с пистолетом, заряженным холостым, как он думал, патроном. Но заряд почему-то оказался боевым, и выпущенная пуля убила оператора, ранив еще и режиссера. Следствие настаивало, что Болдуин проявил халатность при обращении с оружием, не убедившись, что оно не заряжено.

После того, как от дела отошли прокуроры, которые были намерены доказать вину актера, позиция обвинения смягчилась. Следователи не смогли определить, как боевые патроны попали на съемочную площадку. В итоге звезду отпустили с миром, съемки фильма возобновлены, а Болдуин продолжает играть в нем главную роль.

Аналогичные обвинения, предъявленные оружейнице фильма Ханне Гутьеррес-Рид остаются в силе. Женщине грозит до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере 5 тысяч долларов. Она не намерена признавать себя виновной и также ждет оправдания. Координатору по безопасности на съемках Дэвиду Холлзу приговор уже вынесен: за свою халатность он получил 6-месячный условный срок, небольшой штраф в 500 долларов и 24 часа общественных работ.

Болдуин, в свою очередь, доказал, что за ним не заржавеет. С одной стороны, он заключил соглашение с семьей погибшей - ее муж Мэттью Хатчинс стал исполнительным продюсером «Ржавчины». С другой, актер подал свой собственный иск к членам съемочной группы вестерна. Болдуин обвинил в халатности уже упомянутых Холлза и Гутьеррес-Рид, а также реквизитора и поставщика оружия и боеприпасов на съемочную площадку.