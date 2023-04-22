До 320 поцелуев в день: ученые выяснили, где живут самые нежные любовники

Исследование показало, что самые нежные любовники живут в Австрии Фото: Shutterstock

Объятия, поцелуи и прочие нежности – не только важная часть романтических отношений, но и то, что помогает нам поддерживать любовь между мужчиной и женщиной на долгие годы, показывает новое исследование, проведенное по заказу университета Вроцлава (Польша) большой международной группой ученых.

В Австрии самые нежные

Чтобы понять, как люди проявляют любовь в паре по всему миру, психологи отобрали 7681 добровольца из 37 разных стран в возрасте от 15 до 87 лет. Средний возраст влюбленных оказался 31 год, 54,6% из них женщины. Отношения у волонтеров были разной продолжительности, как совсем свежие, менее одного месяца, до 50 лет при среднем сроке в 7 лет. Участникам эксперимента дали две анкеты. В первой они отвечали на вопросы о том, насколько сильно любят свою вторую половинку, а во второй рассказывали, как они проявляют свою любовь телесно, нравится ли им целоваться, или они больше любят своего сердечного друга обнять и погладить.

Оказалось, что самые нежные мужчины и женщины живут в Австрии (97,3 балла по шкале нежных прикосновений), Германии (96,8) и на Кубе (95,8). Россияне набрали 86,3 балла по шкале обнимашек.

Больше чем кролики

А вот в Китае особо не любят «телячьи нежности» - их проявляют 52,8% ромео и джульетт. В Нидерландах с романтичными прикосновениями чуть получше — 57,5 опрошенных практикуют обнимания и поцелуи. Даже в Пакистане нежность проявляют 61,1 респондентов. Но во всех странах мира в любовных отношениях видна четкая закономерность: чем сильнее люди любят свою вторую половинку, тем больше нежности они выражают через прикосновения.

Во втором эксперименте ученые подробно изучили связь между любовью и прикосновением на 199 добровольцах из Польши. В среднем влюбленные касались своих партнеров 3,36 раза в час, при этом отдельные любители пообниматься и поцеловаться доходили до 10 объятий и до 20 поцелуев в час. Если предположить, в среднем человек спит около восьми часов в сутки, то получается, что эти романтики способны дойти до 160 объятий и 320 поцелуев в день. Они, кроме тискания, чем-то еще занимались?!

Ученые делают предположение, что любовь и физическая нежность работают в две стороны. С одной стороны, чем больше любишь, тем чаще хочется приласкать объект воздыханий. С другой стороны, способность проявлять любовь через физическую нежность приводит и к более прочной психологической привязанности между партнерами, к более длительным отношениям в паре, которые устраивают и мужчину, и женщину. Так что, хотите улучшить свои отношения, учитесь взаимным и устраивающим друг друга поглаживаниям, объятиям и поцелуям.

К тому же все больше данных свидетельствует о том, что любовь и нежность в паре связаны с более крепким здоровьем, особенно для сердца и сосудов, стабилизацией артериального давления и устойчивостью к стрессам, отмечают авторы исследования.

Как правильно обниматься? Оказывается, тут тоже нужна сноровка и знание теории! Универсальные правила объятий:

1. Обнимать только с согласия(!), чтобы не повысить уровень стресса у партнера.

Следить за своим дыханием: оно должно быть медленным и размеренным. Через несколько дыхательных циклов вы оба задышите в унисон.

Обняв, стоит подождать, пока мышцы расслабятся, сердцебиение выровняется. На это нужно от 5-ти до 10-ти секунд. Некоторые исследования говорят, что обниматься правильно нужно около 20-ти секунд, чтобы началась выработка гормона нежности и любви окситоцина.