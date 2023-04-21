Минобороны России сообщило о кровопролитных боях в западной части Артемовска

За сутки наши воины уничтожили четыре диверсионных группы, два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц врага

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал СМИ на прошедшем брифинге о суточных потерях ВСУ на всех линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 55, на Донецком более 310, на Южно-Донецком и Запорожском до 90, на Херсонском до 10.

Генерал-лейтенант отметил, что наши штурмовые отряды продолжают вести кровопролитные бои в западной части Артемовска.

«Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом. Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино. Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 8 самолетовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 69 огневых задач», - рассказал Конашенков об обстановке в районе Артемовска.

Кроме ликвидации 525 наемников киевского режима по всей линии соприкосновения наши войска за сутки также уничтожили четыре диверсионных группы, два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц врага.

Силами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией сожжен склад топлива, что накапливали для украинской военной техники в Константиновке, нанесено поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 135 районах

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и три беспилотника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

411 - самолетов.

228 - вертолетов.

3782 - беспилотных летательных аппарата.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8773 - танка и других боевых бронированных машин.

1091 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

4633 - орудия полевой артиллерии и минометов.

9650 - единиц специальной военной автомобильной техники.